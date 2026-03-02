Vai al contenuto principale

MotoGP Thailandia

MotoGP | L'odissea dei caschi di Bagnaia, Bastianini e Moreira in Thailandia

Diversi piloti della MotoGP hanno dovuto ricorrere a Buriram a marche di caschi diverse da quelle previste dal contratto, a causa dei mal di testa causati dall'ultimo livello di omologazione obbligatoria introdotto dalla FIM.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Pubblicato:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Come se l'inizio del Campionato mondiale non fosse già di per sé fonte di grande incertezza e nervosismo, diversi piloti delle tre categorie hanno affrontato la gara inaugurale in Thailandia con un fattore che ha aggiunto ulteriore stress. Paradossalmente, l'elemento di disturbo è il casco, il cui ruolo è proprio quello di proteggere l'integrità della testa dei piloti. Il problema che hanno dovuto affrontare Pecco Bagnaia, Enea Bastianini e Diogo Moreira, per citare i tre piloti coinvolti della griglia MotoGP, ha generato episodi così insoliti, come quello di un pilota (Bastianini) che ha utilizzato due fornitori diversi nello stesso evento.

La causa di tutto questo trambusto è l'ultimo livello di omologazione richiesto dalla Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM), identificato con la sigla FIMFRHPhe-02, che è entrato in vigore in vista di questo campionato, nonostante l'organismo internazionale ne avesse annunciato l'introduzione già tre anni fa. Oltre a modificare i test di impatto sulla calotta, che ora sono molto più severi, è stata data particolare importanza alla prevenzione dell'espulsione della visiera in caso di incidente.

Queste modifiche al protocollo di sicurezza hanno messo a dura prova i produttori, al punto che più di uno non è riuscito a rispettare i tempi per le prime due giornate di prove a Buriram. A questo proposito, va tenuto presente che i marchi di caschi devono ottenere l'approvazione separatamente per ciascuna delle taglie, circostanza che rende difficile ottenere il via libera.

Il caso più eclatante verificatosi in Thailandia è stato quello di PT Tara Group, una società indonesiana che controlla KYT, che ha accordi con Bastianini e Moreira, e Suomy, che equipaggia Bagnaia. Le taglie corrispondenti ai caschi dei due italiani e del brasiliano hanno ricevuto l'omologazione giovedì pomeriggio, dopo aver superato i test effettuati nel laboratorio situato in Aragona.

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto di: Steve Wobser / Getty Images

Il problema, tuttavia, era che le etichette di certificazione possono essere stampate solo presso la sede della FIM a Mies, in Svizzera. Ciò ha costretto un dipendente della PT Tara a volare fino a lì, ritirare i distintivi già venerdì ed imbarcarsi su un volo diretto in Thailandia, via Doha, dove lo spazio aereo è stato chiuso a causa del conflitto in Medio Oriente due ore dopo il decollo del suo volo per Bangkok.

Consapevoli che la conferma dell'omologazione avrebbe potuto non arrivare in tempo per le sessioni di venerdì e sabato, i tre interessati hanno cercato un'alternativa della concorrenza, già omologata. Tutti hanno replicato la decorazione convenzionale, ma nascondendo il marchio del casco stesso, per non incorrere in possibili cause legali. Venerdì, Bastianini ha utilizzato un modello Arai, con il quale non si è trovato completamente a suo agio, e questo lo ha portato sabato a indossare uno Alpinestars.

Bagnaia, uno dei principali ambasciatori del marchio di Assolo, ha apprezzato l'attenzione ricevuta: due membri del reparto corse erano alla porta dell'officina Ducati, attenti alle sue sensazioni. Domenica, tutti sono usciti al Warm-Up già con i loro caschi, con le etichette debitamente cucite all'interno.

