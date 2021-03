Il Qatar offre il vaccino anti-Covid al paddock MotoGP

Il paddock della MotoGP resterà in Qatar fino al prossimo 5 aprile, dopo che sarà concluso il secondo dei due Gran Premi programmati sulla pista di Losail. Dorna ha attuato un protocollo molto rigido affinché il Qatar potesse essere teatro dell’inizio della stagione 2021 del mondiale, comprendendo così i test pre-stagionali di tutte e tre le classi.

L’attività è iniziate con l’allestimento del paddock nei primi giorni di marzo e in alcuni casi verrà prolungata la permanenza nello stato arabo fino a cinque settimane, in cui il personale lì presente vivrà in una sorta di bolla da cui non si potrà uscire.

Lo Stato del Qatar ha incrementato significativamente il suo programma di vaccinazione anti-Covid-19 nel 2021 e, come risultato, offre a tutti i membri del paddock MotoGP l’accesso ai vaccini. L’obiettivo è quello di garantire la salute e la sicurezza loro e di tutti coloro con cui entrano a contatto fino a che si trovano all’interno del paese e nei continui viaggi per il mondo durante questa stagione.

Prima di viaggiare, tutto il personale che si è recato in Qatar ha ricevuto una lettere di autorizzazione per salire sull’aereo, in cui si confermava che erano disposti a fare una quarantena di sette giorni nel paese. Inoltre, per imbarcarsi sull’aereo verso Doha, bisognava presentare il risultato del tampone, che doveva dare esito negativo entro le 72 ore dal volo.

Una volta in aeroporto, tutti i membri del paddock sono stati sottoposti ad un nuovo tampone e sono stati trasportati agli hotel assegnati, in cui si sono isolati nelle proprie stanze per 24 ore in attesa del risultato negativo.

In queste cinque settimane, tutto il personale del mondiale può essere sottoposto a tamponi casuali, non si possono noleggiare auto senza conducente né recarsi in supermercati o ristoranti. In ogni caso dovranno lasciare l’hotel e il paese il 5 aprile.

