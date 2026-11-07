presentato da

2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1963 1957 1950

Qatar

Thailandia Brasile

Americhe

Spagna Francia

Catalogna

Italia Ungheria Repubblica Ceca Olanda Germania

Gran Bretagna

Aragon San Marino

Austria

Giappone Indonesia Australia Malesia

Qatar

Portogallo

Valencia

2026 MotoGP Qatar

Qatar

6 nov 2026 al 8 nov 2026

| Losail International Circuit, QA

Panoramica Commento in diretta Risultati Notizie

Diretta testuale

MotoGP Qatar

Gran Premio del Qatar, LIVE Sprint

Seguite la Sprint del Gran Premio del Qatar 2026 di MotoGP con la Diretta LIVE offerta da Motorsport.com!

Marc Marquez, Ducati Team

Live

Chat

Classifiche in tempo reale

presentato da

Riassunto

Guarda la classifica completa Nascondi la classifica completa

Diretta testuale

Di: Mattia Bonalume

Pubblicato: 7 nov 2026, 13:12

Giro:

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Chat