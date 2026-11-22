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MotoGP
MotoGP | Ecco cosa serve a Marc Marquez per diventare campione del mondo oggi a Portimao
Dopo la batosta nella Sprint del GP del Portogallo di MotoGP a Portimao, Marc Marquez avrà opzioni più chiare per diventare campione questa domenica. Vediamo di cosa ha bisogno per chiudere i giochi.
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Nella giornata di oggi, un altro match point mondiale per Marc Marquez: questa volta, quello più "pesante". Al #93 basta ottenere almeno 7 punti (nona posizione) per la conquista del decimo titolo iridato in carriera, indipendentemente dai risultati dei due piloti Aprilia, che lo seguono in classifica. Aperta anche la lotta nel campionato costruttori.
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Amiche e amici di Motorsport.com, bentrovati. Ci colleghiamo dal tracciato di Portimao per il commento LIVE del GP del Portogallo
Di: Mattia Bonalume
Pubblicato: 22 nov 2026, 12:35
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