Clamoroso: l'iconico circuito di Phillip Island potrebbe diventare un campo da golf!

Lo scorso 20 febbraio, il governo dello stato dell'Australia Meridionale e MotoGP Sports Entertainment,hanno presentato il progetto del circuito cittadino con cui Adelaide subentrerà a Phillip Island a partire dal 2027.

L'evento è stato presieduto da Peter Malinauskas, il Primo Ministro dello stato dell'Australia Meridionale, e da Carlos Ezpeleta, direttore sportivo della MotoGP, e vi ha preso parte il pilota locale Jack Miller, attualmente sotto contratto con il Prima Pramac Racing.

Quell'annuncio è arrivato solo un giorno dopo la conferma che il Gran Premio d'Australia, che si terrà il prossimo 25 ottobre a Phillip Island, sarà l'ultimo nello storico impianto situato sulle rive del Mar di Tasmania.

Per mesi, il governo del Victoria ha intrattenuto colloqui con MotoGP, che ha proposto di spostare la prova al Circuito di Albert Park, a Melbourne, la sede della gara che abitualmente apre la stagione di Formula 1. Tuttavia, l'esecutivo della premier Jacinta Allan non ha mai preso sul serio questa possibilità, il che ha portato il promotore del campionato a compiere una svolta inattesa in direzione Adelaide.

Chi non era presente lo scorso mese di febbraio alla presentazione del progetto del Circuito Cittadino di Adelaide per la MotoGP 2027 è l'ingegnere Bob Barnard, proprio l'uomo che ha progettato entrambi i tracciati, quello di Phillip Island e quello di Adelaide.

Phillip Island Foto de: Martin Keep / AFP via Getty Images

Finora, Barnard è rimasto nell'anonimato riguardo a questo cambio di scenario nel campionato mondiale di motociclismo, tuttavia nelle ultime ore,l'ingegnere ha deciso di esprimere la sua opinione e di avvertire del pericolo che corre il leggendario tracciato attuale, che potrebbe finire per essere trasformato in un campo da golf.

Nel suo account Linkedin, si può leggere che Barnard fu il responsabile "della progettazione, della costruzione e della gestione del circuito per la gara inaugurale di Formula 1 di Adelaide nel 1985", così come della "ristrutturazione del circuito di Phillip Island per il Gran Premio motociclistico inaugurale d'Australia, ancora ricordato come la 'Woodstock' degli eventi e riconosciuto come un punto di riferimento mondiale per le moto".

Barnard, che secondo quanto si può leggere nel suo profilo ha studiato a Londra e vive a Barcellona, ha reso pubbliche recentemente le sue riflessioni attraverso una lettera aperta agli appassionati di motorsport, pubblicazione che è diventata virale nelle ultime ore attraverso i social network.

"Quando ho sentito parlare del progetto di trasferire il Gran Premio d'Australia di MotoGP da Phillip Island ad un circuito cittadino ad Adelaide, ho assunto una posizione secondo cui, dopo 30 anni lontano dall'Australia, non era più mio compito avere un'opinione", esordisce nella sua riflessione l'ingegnere.

La torre de control de Phillip Island Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Ho anche ritenuto che, essendo la persona responsabile della creazione dell'attuale circuito di Phillip Island e di aver riportato l'evento in Australia nel 1989, oltre ad aver creato il circuito di Formula 1 di Adelaide, dovessi rimanere imparziale", prosegue.

"Come alcuni di voi sanno, mi è stato chiesto quale fosse la mia opinione e ho risposto che non era una questione in cui desiderassi coinvolgermi. Tuttavia, ho offerto alcune considerazioni sulla fattibilità del progetto, avendo io stesso trasferito la gara a Sydney, dove è rimasta solo sei anni, prima di tornare a Phillip Island, pur lasciando almeno un circuito permanente nello Stato del Nuovo Galles del Sud".

Ed è qui che si avventura a pronosticare che l'attuale circuito sede del GP d'Australia potrebbe diventare un impianto che non ha nulla a che vedere con il motorsport.

"Commenti recenti suggeriscono che, dopo aver perso sia il Gran Premio sia il Campionato Mondiale Superbike (WSBK), il proprietario del complesso del circuito di Phillip Island, Lindsay Fox, potrebbe trasformarlo in un campo da golf", sottolinea.

Carrera del GP de Australia de 2025 Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Il signor Fox è già coinvolto nel tentativo di costruire un nuovo circuito ad Avalon, nello Stato del Victoria", aggiunge su Fox, che lo scorso anno ha presentato un'offerta di 10 milioni di euro per acquistare il Gresini Racing di MotoGP. Offerta che è stata respinta da Nadia Padovani.

"Ora mi preoccupa che le decisioni di Liberty Media, proprietaria di MotoGP Sport Entertainment e dei diritti commerciali di MotoGP e WSBK, insieme al Governo dello Stato dell'Australia Meridionale, possano portare alla perdita di entrambi i circuiti iconici, perduti per sempre. Da un lato, si cerca di aumentare il valore delle azioni; dall'altro, raccogliere voti, senza che nessuno pensi davvero al bene di questo sport o all'eredità che questi circuiti rappresentano", continua Barnard, che ritiene che il tracciato di Adelaide, così come lo ha progettato, non possa ospitare gare motociclistiche.

"Il nuovo tracciato di Adelaide non è il circuito originale e non sostituirà quello che viene regolarmente votato come il miglior circuito cittadino di Formula 1 al mondo (Melbourne), né il miglior circuito motociclistico del calendario MotoGP, come affermano i piloti", in riferimento a Phillip Island.

"Quale sarebbe l'indignazione se Bathurst venisse modificato per ospitare la MotoGP, cambiandone il tracciato, o peggio ancora, venisse chiuso e venduto per trasformarlo in un campo da golf?".

Phillip Island con el Mar de Tasmania de fondo, un imagen icónica del trazado de Victoria Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Phillip Island ha preceduto Bathurst ospitando il primo Gran Premio automobilistico d'Australia nel 1923, mentre la Bathurst 1000 ha avuto origine con la Armstrong 500 sul circuito attuale.

L'attuale opposizione ad Adelaide si concentra sulla perdita del patrimonio storico rappresentato dai Parklands, gli spazi pubblici, gli alberi secolari e la fauna. L'Australia Meridionale rischia di sacrificare gli alberi maturi dei Parklands, mentre lo Stato del Victoria rischia di perdere il circuito di Phillip Island.

"Invece di creare un nuovo patrimonio, l'Australia potrebbe semplicemente distruggere due beni riconosciuti a livello internazionale per crearne uno sostitutivo con un futuro incerto. L'Australia non dovrebbe essere costretta a scegliere tra il motorsport e il patrimonio ambientale. Non dovremmo perdere il miglior circuito cittadino del mondo e rischiare di perdere anche il miglior circuito motociclistico del mondo, sacrificando al contempo i Parklands di Adelaide", conclude l'ingegnere britannico.