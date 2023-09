Liberty Media entra in MotoGP con l'acquisto di Quint Events

L'accordo consente a Liberty di entrare in altri sport e grandi eventi sul fronte delle hospitality e dell'intrattenimento, tra cui la gara di Chicago della NASCAR, l'NBA, gli Australian Open di tennis ed il Kentucky Derby.

L'operazione di acquisto di "oltre il 90%" di Quint, che dovrebbe essere completata entro la fine dell'anno, ha un valore di 313 milioni di dollari. Le due organizzazioni continueranno ad essere gestite come società indipendenti.

Quint ha guadagnato molto slancio all'interno dello sport e ha impressionato Liberty creando F1 Experiences ed espandendosi ben oltre il tradizionale ambiente del Paddock Club, permettendo ai fan più facoltosi di sedersi sul muretto dei box o di essere intrattenuti nei box.

"Quint ha fatto un ottimo lavoro nel creare le F1 Experiences e la loro ospitalità di alto livello", ha dichiarato Greg Maffei, CEO di Liberty.

"Cose come l'opportunità di cenare il giovedì sera in pista, le visite ai box, hot laps che permettono di salire su auto di livello inferiore alla F1 guidate da qualcuno su una pista per simulare l'esperienza di un pilota di F1".

"Tutte queste cose hanno permesso loro di avere una grande rete ed un grande database di chi sono i nostri clienti di fascia alta, di raggiungerli e di sapere come venderli".

"Lo hanno fatto anche in altri sport. Fanno cose come il Kentucky Derby con Churchill Downs. Fanno l'All-Star Game dell'NBA e altri sport del genere".

Fans in the paddock club Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Maffei ha chiarito che vede Quint come un modo per Liberty di espandere i propri interessi e monetizzare le proprie competenze in questi diversi sport.

"Vediamo sia un'enorme opportunità per aiutarci ad estendere le nostre capacità e a vendere ai nostri clienti intorno alla F1, migliorando le nostre esperienze di ospitalità", ha detto. "Ma anche l'opportunità di sfruttare i nostri punti di forza e di vendere in altri tipi di sport".

"Se si guarda alle esperienze di alto livello che vengono create in F1, sono relativamente uniche rispetto a quelle che si possono ottenere nella maggior parte degli altri sport. Pensiamo che esista l'opportunità di estendere questo concetto ad altri sport".

"Pensiamo che Quint faccia un ottimo lavoro e che noi possiamo contribuire ad accelerarlo. Mi aspetto che l'acquisizione abbia un impatto finanziario positivo fin dal primo giorno e che Quint cresca più velocemente della F1, con il nostro aiuto".

Brian Ruede, CEO di Quint, concorda sul fatto che la nuova partnership contribuirà a trasferire le conoscenze della F1 in altri sport.

"Non potremmo essere più entusiasti di unire le forze del team di Quint con Liberty Media", ha dichiarato Ruede.

"Questo è stato un viaggio incredibile e rappresenta un momento di trasformazione per Quint e per la nostra posizione nell'economia esperienziale e dei viaggi. Liberty Media è il partner giusto per la nostra prossima evoluzione di crescita".