Liberty Media ha già notato "un'ondata di interesse" verso la MotoGP

All'inizio di aprile Liberty Media ha annunciato di aver acquisito Dorna Sports e la MotoGP in un'operazione da 4,2 miliardi di euro che prevede di concludere entro la fine dell'anno.

Il proprietario della Formula 1 non ha ancora parlato dei suoi piani per aumentare l'esposizione della MotoGP, anche se l'aumento della presenza della serie in America è stato indicato come un pilastro fondamentale della sua acquisizione.

Nel corso di una telefonata con gli investitori tenutasi questa settimana, il grande capo di Liberty Maffei ha dichiarato che l'interesse per la MotoGP da parte di potenziali partner - tra cui i costruttori - è stato significativo.

Attualmente la MotoGP conta cinque costruttori in griglia, anche se nelle ultime settimane BMW ha espresso il proprio interesse a diventare potenzialmente il sesto in futuro.

Anche il recente annuncio dei regolamenti della serie per il 2027 viene visto come una potenziale porta d'ingresso per nuovi marchi.

"Per quanto riguarda la MotoGP, dopo l'annuncio abbiamo avuto un'ondata di interesse da parte di potenziali broadcaster, OEM, potenziali location, tutti molto interessanti", ha detto Maffei.

"Sfortunatamente, a causa della natura del processo normativo, formuleremo questi interessi tra di noi e i nostri piani. Ma non possiamo davvero fare nulla di concreto con il team di gestione della MotoGP, per evitare di saltare a piè pari fino a quando non avremo l'approvazione regolamentare".

"Quindi, stiamo elaborando dei piani. Abbiamo alcune idee davvero buone, credo e spero, e speriamo di ottenere il permesso di realizzarle al più presto".

Liberty è fiduciosa di ottenere l'approvazione regolamentare per l'acquisizione della MotoGP, che secondo Maffei “sta procedendo” nella giusta direzione.

E ha aggiunto: "Voglio ribadire le qualità attrattive di questo asset: uno sport di livello mondiale con gare incredibili. Ad esempio, nelle prime quattro gare sono saliti sul podio 10 piloti di sette squadre e il distacco medio per decretare il vincitore della gara è stato di circa un secondo".

"Lunedì sono stati annunciati i nuovi regolamenti tecnici per il 2027. Si prevedono gare ancora più combattute. E più sorpassi grazie a questi nuovi regolamenti tecnici".

"L'affluenza alle gare è molto buona. Ad esempio, il GP del Portogallo a Portimao ha registrato un aumento del 41% rispetto all'anno precedente e il GP di Spagna a Jerez ha registrato la più alta affluenza dal 2015".

"Questo sport è fantastico e Liberty ha l'esperienza per aiutarli a far crescere l'esposizione in tutto il mondo".

"Un paio di aggiornamenti sull'accordo. Stiamo anche procedendo con i necessari adempimenti normativi. Abbiamo sindacato gli impegni di finanziamento e coperto la nostra esposizione ai cambi, e prevediamo di chiudere entro la fine dell'anno".