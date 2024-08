L'effetto domino lascia senza sella in MotoGP la nuova stella della Moto2

In poco meno di un mese, Garcia è passato dall'essere l'oggetto del desiderio di Pramac e Trackhouse, che facevano pressioni sugli agenti dello spagnolo affinché non muovessero un dito senza farglielo sapere prima, al cominciare a digerire il fatto che dovrà continuare a correre in Moto2 per un'altra stagione, indipendentemente dal fatto che venga incoronato campione.

La traiettoria e l'inerzia del pilota di Borriana, che ha solo 21 anni, lo rendono il pilota più promettente della categoria di mezzo. Avendo appena superato la metà del campionato, Garcia guida la classifica generale con 18 punti di vantaggio su Ai Ogura, il suo primo inseguitore, dopo una prestazione eroica domenica scorsa a Silverstone, che lo ha catapultato dal 20° posto alla fine del primo giro al quarto posto alla bandiera a scacchi.

Tuttavia, nulla di tutto ciò sembra essere sufficiente a fargli guadagnare la promozione in MotoGP l'anno prossimo. Uno schiaffo che fa ancora più male se si considera che Ogura è ad un passo dal diventare compagno di squadra di Raul Fernandez alla Trackhouse e che Somkiat Chantra sta ultimando il suo passaggio alla Honda LCR, in sostituzione di Takaaki Nakagami. Sia il giapponese che il thailandese hanno avuto prestazioni inferiori allo spagnolo, il che è un fattore meno decisivo di altri.

Fino al Gran Premio di Germania, l'evento che ha segnato la pausa estiva, Garcia era desiderato almeno da Trackhouse e Pramac. A quanto risulta a Motorsport.com, l'impegno e le risorse della Yamaha per il suo nuovo team satellite hanno indotto i dirigenti della squadra americana a cercare un'alternativa. La risposta è stata Ogura, il cui annuncio è solo in attesa dei dettagli finali del contratto.

Sergio Garcia, MT Helmets MSI Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Con questa equazione già risolta, tutto sembrava pronto per l'ingresso di Garcia nel team di Paolo Campinoti, che ha anche mantenuto i contatti con Tony Arbolino, nel caso in cui la strada del pilota nato a Castellón non si fosse concretizzata. "Sergio è un gran lavoratore, mi piace il suo modo di guidare, è un ottimo pilota. Ha avuto una carriera simile alla mia. Con Pons non è andato molto bene, ma con la SpeedUp sta andando molto forte. L'ho detto alla Yamaha. Non è una mia decisione, ma è bene che ascoltino i piloti", ha detto Fabio Quartararo, la punta di diamante del progetto Yamaha, al Sachsenring, prima di andare in vacanza.

Il francese poi si è detto favorevole ad Arbolino al suo ritorno in Gran Bretagna. "È pronto per il salto in MotoGP. So per cosa si sta allenando e cosa può dare. È vero che è mio amico, ma non è per questo che scommetto su di lui", ha detto del suo collega italiano.

Detto di Pramac, coloro che non avevano ancora finalizzato il proprio schieramento si sono mossi in parallelo. In pratica VR46, Gresini e LCR. La permanenza di Fabio Di Gianantonio nella squadra di Valentino Rossi non è mai stata in dubbio, tanto meno dopo che il romano ha concordato il suo futuro direttamente con la Ducati. In questo senso, era logico pensare a Fermin Aldeguer come compagno di squadra di Diggia. Questo scenario era il più adatto per la casa di Borgo Panigale, che ha firmato lo spagnolo a gennaio con la promessa di un posto in MotoGP nel 2025.

Il salvataggio dell'Australiano Jack Miller

Il passaggio di Aldeguer alla VR46 avrebbe lasciato aperta la possibilità che Jack Miller, che KTM aveva sostenuto fino alla fine del suo progetto, si unisse a Gresini. Nonostante non abbia ancora compiuto 30 anni, Miller è uno dei membri più esperti della griglia, avendo corso per tre marchi diversi (Honda, Ducati e KTM), e rimane uno dei piloti più carismatici, non solo in Australia, dove è l'unico rappresentante in MotoGP.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: KTM Images

Motorsport.com ha infatti appreso che il Linfox Group, una delle maggiori società di trasporti australiane e proprietaria del circuito di Phillip Island, ha recentemente avuto diversi colloqui con la proprietaria di Gresini, Nadia Padovani, che è stata contattata per un acquisto del team. Alla fine, la vedova del fondatore Fausto Gresini ha deciso di non vendere. Se l'affare fosse andato in porto, Miller sarebbe tornato con ogni probabilità su una Ducati, in questo caso del team faentino.

Il rifiuto della Padovani, tuttavia, non ha invalidato l'ipotetico arrivo di Aldeguer. Lo ha fatto lo stretto rapporto di Valentino Rossi con Franco Morbidelli. Il cambio di fornitore di Pramac, che interromperà il rapporto con la Ducati per competere con i prototipi Yamaha, ha chiuso ogni possibilità di permanenza di Morbidelli, visto il suo precedente rapporto con la Casa di Iwata. In soccorso del suo pupillo è arrivato il "Dottore", che lo accoglierà in VR46, riempiendo il posto che Ducati considerava ideale per Aldeguer. L'impegno acquisito dalla Casa bolognese con lo spagnolo lo porterà a diventare il sostituto di Marc Marquez in Gresini quando il #93 vestirà di rosso.

Risolte le incognite precedenti, l'unica moto che ancora non ha un proprietario è la seconda M1 di Pramac, che ha già chiuso giorni fa a Miguel Oliveira. A priori, Garcia era il candidato ideale per quella seconda Yamaha, perché soddisfaceva molti dei requisiti che i dirigenti del marchio dei diapason stavano cercando. È giovane e talentuoso e la sua forza si fonderebbe perfettamente con la comprovata esperienza di Oliveira.

Il problema è che si trova a competere con Miller, che ha già lasciato ottimi legami in Pramac e che, inoltre, ha dalla sua parte i vertici del campionato, che sono molto concentrati sull'aspetto commerciale, come è logico che sia, e che faranno di tutto per impedire la partenza dell'unico pilota australiano in griglia. Ne è una prova l'incontro tenutosi lo scorso fine settimana a Silverstone, nel truck Pramac, tra lo stesso Miller e Aki Ajo, suo rappresentante, e i dirigenti del team Campinoti, al quale era presente anche Dan Rossomondo, direttore commerciale del Campionato del Mondo.