Lecuona penalizzato per la gara di Jerez, Marini va a punti

Il Gran Premio di Francia inizia non certo con il piede giusto per Iker Lecuona, che nella gara di Le Mans sarà costretto a scontare una penalità: il pilota spagnolo infatti è stato punito della Direzione Gara per essere stato considerato colpevole di aver causato una caduta nelle fasi iniziali del Gran Premio di Spagna di due settimane fa.

Per questo motivo, al portacolori KTM Tech 3 è stata inflitta una penalità sul tempo e gli sono stati tolti 3 secondi al traguardo della gara di Jerez. Pertanto, con la situazione aggiornata, Lecuona termina alle spalle sia di Luca Marini sia di Valentino Rossi. Ma l’unico a guadagnare un punto in più è il rookie del team Esponsorama, che passa così in 15esima posizione, l’ultima in cui si prendono punti. Non guadagna nulla il Dottore, che pur avanzando di una posizione e balzando in 16esima, resta fuori dalla zona punti.

Non è un inizio di stagione entusiasmante quello di Lecuona, che fino ad ora ha raccolto solamente un punto nella gara di Portimao e si trova in penultima posizione nella classifica generale, solo alle spalle di Tito Rabat, tornato in MotoGP per una sola gara per sostituire l’infortunato Jorge Martin. Agli scarsi risultati in pista, per Lecuona si è aggiunto il problema al braccio destro, che lo ha costretto a operarsi.

Prima di Portimao infatti, lo spagnolo si è sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere una sindrome compartimentale, patologia ormai molto diffusa tra i piloti, che condiziona moltissimo anche le prestazioni. Lo sa bene Fabio Quartararo, la cui gara di Jerez è stata rovinata proprio per questo problema che lo ha costretto ad operarsi subito dopo il Gran Premio di Spagna.

Il weekend di Le Mans parte in salita anche per Lorenzo Baldassarri, anche lui incappato in una penalità. In occasione del Gran Premio di Spagna della Moto2 infatti, l’italiano si è schierato in maniera sbagliata sulla griglia di partenza. Pertanto, gli è stata tolta una posizione al traguardo e, invece di risultare 14esimo, alla bandiera a scacchi è 15esimo.

Il pilota del team MV Agusta Forward resta comunque nella zona punti, pur essendo al limite, chiudendo con un solo punto la gara di Jerez.