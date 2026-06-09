Lecuona: "Non penso a tornare in MotoGP, ma al fatto che ho vissuto un weekend spettacolare"

Al di là di Marc Marquez e Jorge Martin, per tutto quello che è successo nella gara di domenica, si potrebbe dire che l’altro protagonista del Gran Premio d’Ungheria sia, senza dubbio, Iker Lecuona. Il pilota spagnolo si è ritrovato inaspettatamente al Balaton Park, come sostituto di Alex Marquez, infortunato, sulla Ducati del Gresini Racing. È stato solo lunedì che gli è stato comunicato che venerdì avrebbe dovuto salire sulla moto del pilota di Cervera. E la sua prestazione non avrebbe potuto essere più soddisfacente.

Per quanto non salisse su una MotoGP dalla stagione 2023, anche in quell'occasione come pilota sostituto, ad esempio di Marc Marquez, in Honda HRC, l'attuale pilota della Ducati nel Campionato del Mondo Superbike ha svolto il suo ruolo alla perfezione, tanto che per molti ha chiarito di meritare più spazio nella categoria regina del motociclismo.

Il valenciano si è classificato 17° nelle prove libere di venerdì, a solo 1"2 secondi dal miglior tempo, segnato da un Pedro Acosta che in quel momento era su un altro pianeta. Sabato si è qualificato 16° sulla griglia di partenza e ha concluso 18° la Sprint, a 17 secondi da Marc Marquez. Ma è stato domenica, sulla distanza lunga, che ha potuto dare il meglio di sé.

Lecuona ha evitato l'incidente causato da Martin alla prima curva e, grazie ad un'ottima partenza, si è inserito nel gruppo intermedio. Ha evitato i casini, ha effettuato dei sorpassi e ha concluso con un ottimo settimo posto, puntando addirittura al sesto, a 22 secondi dal vincitore.

Nella sua analisi della gara dopo la buona giornata di domenica, Lecuona ha iniziato parlando ai media, tra cui Motorsport.com, dell'incidente di Martin alla partenza, di come l'ha evitato e di come la fortuna, in questo caso, gli abbia sorriso: "Sono cose che capitano nelle gare. L'anno scorso, in Superbike, me ne sono andato da qui con un braccio rotto. Queste cose a volte capitano a qualcuno, a volte a qualcun altro. Io ho avuto la fortuna che non sia toccato a me e che sia successo all’inizio. Ma comunque, credo che sia stata una gara di cui sono super contento. Con quel ritmo, alla fine andavo molto veloce".

"Ho anche commesso molti errori, ho quasi fatto diversi 'shortcut' (andare largo in qualche curva e guadagnare tempo), ho perso molto tempo, ma anche così... Sono contento, non posso dire altro".

"Ho avuto la fortuna di trovarmi dietro. Questo mi ha salvato dalla caduta. Quando ho visto Jorge Martín, con la moto che gli faceva il primo movimento, ho frenato. Sapevo che trovandosi lì dentro, per com'è la pista, com'è la prima curva e l'asfalto che c'è... sarebbe caduto. Io e quelli che eravamo intorno abbiamo detto mentalmente 'relax', abbiamo preso la curva con calma e non abbiamo fatto altro che curvare", ha proseguito.

Iker Lecuona, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Uno degli aspetti più positivi della prestazione di Lecuona è che ha chiaramente migliorato il suo ritmo di gara con il passare dei giri, arrivando a segnare il suo tempo più veloce, 1'39"2, al ventesimo giro. Così, il #27 ritiene di aver sfruttato l'opportunità che gli ha offerto la Ducati.

"Sono consapevole che questa è stata un'opportunità incredibile, che non mi aspettavo. La prima cosa che devo fare è ringraziare sia la Ducati che Gresini. Uno ha proposto il mio nome, l'altro ha accettato, anche Aruba ha accettato... Sono molto grato a tutte e tre le parti. E questo non sarebbe stato possibile senza di loro", ha commentato.

"Non penso a tornare qui, penso al fatto che ho fatto un weekend spettacolare, è vero. Sono super contento della mia prestazione, ho potuto godermi la MotoGP dopo tre anni, cosa che, se devo essere sincero, non mi aspettavo di fare. Non dirò mai, perché non si sa mai, ma di certo non me lo aspettavo quest'anno, essendo approdato proprio quest'anno in Ducati".

"È stata una piacevole sorpresa, credo di aver tenuto il passo. Alla fine della gara ho iniziato a trovarmi molto bene con la moto, ho iniziato a capire un po' le cose... In Superbike, mi capita che all'inizio della gara, con le gomme nuove, faccio fatica ad andare veloce, ma a partire dalla metà sono molto forte, recupero sempre su Nicolò Bulega. E qui è successo lo stesso, non chiedetemi perché. Dev'essere la mia dinamica, che anche se ero stanco, e ho finito la gara stanco, ho guidato a mio agio. E questo mi fa andare veloce", ha proseguito.

"Sono anche riuscito a guidare in modo molto più naturale, più rilassato. La moto si muoveva, ma riuscivo a controllare la situazione. Ho fatto dei bei sorpassi. Ad esempio su Jack Miller, quando l’ho raggiunto dovevo superarlo e l’ho fatto alla curva 9. Il mio obiettivo era raggiungere Diogo Moreira, lo ammetto, ma ho commesso molti errori e non ci sono riuscito. La Ducati sarà contenta di questa mia prestazione, ho perso meno di un secondo al giro rispetto a Marc Marquez. Andare a Brno? Per ora, la prossima settimana c'è la tappa di Misano della Superbike, e poi vedremo", ha concluso parlando delle sue aspettative.