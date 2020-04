Le stagioni più corte della storia del Motomondiale

La stagione MotoGP 2020 sarà la 72esima nella storia del Campionato del Mondo di Motociclismo. Per più di sette decenni, il numero di gare in programma per quest'anno non era mai stato raggiunto: 20 Gran Premi.

Da quando Dorna ha assunto il ruolo di promoter nel 1992, il numero di gare che si svolgono in ogni stagione è passato da 13 di quell'anno a 19 completate l'anno scorso.

Il 2020 doveva segnare un prima e un dopo nel campionato, come nel 2002 quando si passò dalle moto a due tempi a quelle a quattro tempi, lasciando il posto della classe 500cc alla MotoGP.

Quell'anno ci sono state 16 gare, con l'ambizione di arrivare a 18, che si sono svolte nel 2007. Da allora il campionato si è stabilizzato, e per 11 anni tale cifra è stata mantenuta, con l'eccezione del 2009 quando si sono disputate 17 gare.

Le 18 gare all'anno sembravano essere la cifra ideale per un Mondiale in continua crescita, e ogni volta che c'è stato un tentativo di fare un passo avanti, una o l'altra ragione ha condizionato i piani.

Nel 2018 si decise di salire a 19 gare, il numero più alto di sempre, ma una vera e propria tempesta a Silverstone ha costretto a cancellare la gara inglese, lasciando il calendario con 18 gare completate.

Anche quest'anno 2020 era stato previsto un salto, salendo fino a 20 gare con l'arrivo del Gran Premio di Finlandia. Questa volta è stata una pandemia che ha rovinato i piani, la stagione non è ancora iniziata e nessuno sa quando lo farà o quante gare si terranno.

Le stagioni più brevi della storia

Il Campionato del Mondo di Motociclismo è nato nel 1949 con sei gare disputate. Dal 1951 al 1955 è andato a otto Gran Premi, tornando a sei nel 1956 e a sette nel 1958.

Il primo grande salto è avvenuto nel 1961, quando furono completati 10 Gran Premi, un numero che non si ripeterà nel 1965, 1967 e 1968.

Nel 1969, vent'anni dopo la nascita della competizione, il record di quel decennio fu battuto con 12 gare, il doppio rispetto ai primi anni.

Nel 1972, il record per il numero di Gran Premi fu battuto di nuovo, arrivando a 13, ma questo rimase un caso isolato, poiché i 14 anni successivi non raggiunsero mai questa cifra, con stagioni di 10, 11 o 12 gare, una delle quali addirittura si abbassò ad appena otto, nel 1980.

Il grande salto arrivò alla fine degli anni '80, quando fu programmata una stagione di 15 gare (1987), un dato che si stabilizzò fino al 1991.

Dorna ha preso in mano il Mondiale nel 1992, in coincidenza con la perdita di qualche Gran Premio: quell'anno furono disputate 13 gare, e la cifra di 15 non fu raggiunta di nuovo fino al 1996.

In concomitanza con la fine del secolo, nel 1999, è stato progettato un format di 16 gare all'anno, stabilizzando il Mondiale a quella cifra fino al 2004.

Nel 2005 e nel 2006 si sono tenuti 17 Gran Premi, e nel 2007 è stato fatto il salto a 18 gare all'anno, un periodo che è durato 12 anni, ad eccezione del 2009 (17 gare) e del già citato caso di Silverstone nel 2018, quando ne sono state programmate 19 e la gara britannica è stata annullata.

Il 2019, con 19 Gran Premi completati, è la stagione più lunga nella storia del motociclismo fino ad oggi. In questo momento, tutti metterebbero la firma per un Campionato del Mondo 2020 con 10 o 12 gare.

Nessuna data di inizio

Oggi il Mondiale non ha una data di inizio, e con le gare in Italia e in Catalogna che sono state le ultime ad essere sospese, il campionato non potrebbe iniziare prima di luglio, il che lo renderebbe il più tardivo della storia.

Il campionato che iniziò più tardi dall'esistenza del Mondiale di Motociclismo fu il primo, nel 1949, che ebbe inizio il 17 giugno sull'Isola di Man.

Iniziato anche alla fine del 1963 (14 giugno) e del 1953 (12 giugno). Il resto, fino ad oggi, non è mai iniziato così tardi, al massimo a maggio (9/5/1971 o 11/5/1980), tra la fine degli anni '60 e gli anni '70.

Negli anni Ottanta, l'inizio del Mondiale è stato fissato per marzo, e per 14 stagioni (dal 1982 al 1996) è sempre iniziato nel terzo mese dell'anno, tranne che nel 1986, quando è iniziato il 5 maggio.

Dal 1997 al 2005, il campionato è iniziato di solito in aprile, per poi tornare nel 2006 a marzo, mese in cui sono iniziati 10 degli ultimi 12 campionati.

Come aneddoto, ricordiamo che fu nel 1964 che la stagione aprì i battenti prima che mai il 2 febbraio a Daytona (USA).

