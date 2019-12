Le 10 "vittime" preferite di Marc Marquez

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Quando correvano ancora in Moto2, Iannone fu sconfitto tre volte da Marc Marquez.

Rins ha ottenuto 2 vittorie in MotoGP, ma avrebbero potuto essere 5 se non ci fosse stato Marquez sulla sua strada.

Il tedesco ha ottenuto un solo podio in MotoGP, un secondo posto a Laguna Seca proprio alle spalle di Marquez, che lo ha battuto tre volte anche in Moto2.

Nico Terol è stato uno dei principali avversari di Marquez in 125cc, chiudendo cinque volte subito alle sue spalle.

In un incredibile 2019, solo Marquez ha impedito a Quartararo di ottenere la sua prima vittoria in MotoGP, battendolo per ben cinque volte.