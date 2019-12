La Yamaha vuole Jorge Lorenzo come collaudatore!

Il maiorchino, che in occasione del Gran Premio di Valencia della stagione appena conclusa ha annunciato il suo ritiro dalla classe regina, al termine di un anno molto complicato con la Honda, ha sul tavolo un'offerta della Casa di Iwata, che è alla ricerca del candidato ideale da mesi, ma non l'ha ancora trovato.

Inizialmente, Jonas Folger, che aveva svolto quel ruolo nel 2019, sembrava vicino a rinnovare il suo accordo, prima che la Casa giapponese decidesse di fare un passo indietro.

L'interruzione del rapporto tra la KTM e Johann Zarco aveva messo il francese al centro del bersaglio della Yamaha, che nel frattempo aveva rivelato che avrebbe fatto parte del test team anche Silvano Galbusera, capo tecnico di Valentino Rossi fino alla gara di Valencia.

Tuttavia, la Honda si è fatta avanti, offrendo al pilota di Cannes la moto dell'infortunato Takaaki Nakagami per le ultime tre gare della stagione (Australia, Malesia e Valencia). Questo ha di fatto azzerato le possibilità nel test team Yamaha Zarco, che nel 2020 sarà invece in sella ad una Ducati dell'Avintia Racing.

A questo punto, i responsabili del costruttore giapponese hanno rivelato di aver modificato i loro piani, scegliendo di affidarsi nuovamente a Katsuyuki Nakasuga e Kohta Nozane, i due storici tester giapponesi.

"Continueremo a fare test in Europa, ma lo faremo diversamente. Ci affideremo ai nostri collaudatori giapponesi" ha concordato Massimo Meregalli, il team manager della struttura ufficiale Yamaha.

L'annuncio dell'addio di Lorenzo, tuttavia, ha provocato un nuovo dibattito all'interno della Casa di Iwata, soprattutto se si tiene conto del fatto che gli ultimi tre titoli del marchio sono stati proprio merito del #99 (2010, 2012 e 2015).

Quando a Valencia gli era stato domandato se il maiorchino potesse essere il test rider giusto, anche se in quel momento non pensava fosse un'alternativa reale, il manager italiano aveva risposto: "Mi piacerebbe avere Lorenzo come tester, perché è un pilota molto veloce e potrebbe aiutarci".

