MotoGP | La teoria di Luca Marini sul perché Honda ha avuto difficoltà in qualifica

Luca Marini ritiene che le difficoltà della Honda sul giro secco in MotoGP siano dovute al fatto che gli altri costruttori riescono a fare progressi più significativi tra le prove del venerdì e le qualifiche.

Pur avendo consolidato gli importanti progressi compiuti nella stagione 2025, continuando a perfezionare la RC213V, la Honda ha faticato a tenere costantemente il passo delle rivali europee in termini di prestazioni.

Sebbene tutti e quattro i piloti Honda abbiano ottenuto risultati di rilievo sia nelle Sprint sia nei Gran Premi, le qualifiche continuano a rappresentare un punto debole, costringendoli a partire più indietro e ad affrontare un lavoro maggiore nelle gare della domenica.

Tra i quattro, Marini è quello che ha incontrato le maggiori difficoltà sul giro secco. Nonostante sia nettamente il miglior marcatore di punti della Honda in questa prima parte della stagione 2026, è riuscito ad accedere alla Q2 soltanto in due occasioni nelle prime undici gare dell'anno.

Rider Q2 appearances Best starting position Luca Marini 2 9th Joan Mir 7 5th Diogo Moreira 3 5th Johann Zarco 4 2nd

L'italiano ritiene che la Honda riesca già a esprimere quasi tutto il proprio potenziale il venerdì, mentre alcuni costruttori rivali sembrano trovare ulteriore velocità in vista delle qualifiche.

"Dal mio punto di vista, credo di migliorare sempre la mia prestazione in Q1 rispetto alle prove. Il problema è che gli altri migliorano ancora di più", ha dichiarato con rammarico.

"Sappiamo che alcuni costruttori si tengono un po' di margine e di potenza per il sabato e non mostrano tutto il loro potenziale il venerdì. Poi, invece, il sabato mattina sì. Noi, al contrario, spingiamo al 100% fin dalla FP1".

"Penso di essere sempre molto vicino a ottenere l'accesso diretto in Q2 già al termine delle prove, ma anche in Q1 ci sono piloti e moto molto competitivi, e questo rende tutto più complicato".

"Sappiamo che questo è il nostro obiettivo: essere più veloci il venerdì pomeriggio, perché è lì che ci manca ancora qualcosa".

Luca Marini, Honda HRC Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marini non si è sbilanciato quando gli è stato chiesto se i costruttori stessero deliberatamente nascondendo il loro reale potenziale il venerdì oppure se riuscissero semplicemente a trovare più prestazione durante la notte in vista delle qualifiche.

"Al momento non lo so. In passato funzionava così: il venerdì non si sfruttava il motore al massimo, per conservare un po' di margine in vista del sabato e della domenica, che sono i giorni più importanti".

Il compagno di squadra di Marini, Joan Mir, quest'anno è diventato una presenza fissa in Q2, anche se non sempre è riuscito a trasformare le buone posizioni di partenza in risultati altrettanto positivi.

Prendendo Brno come esempio, il campione del mondo 2020 ha spiegato che l'aria sporca gli ha impedito di sfruttare al meglio la scia, mettendo in evidenza uno dei punti deboli della moto.

"Mi aspettavo qualcosa in più dalle qualifiche, soprattutto perché il venerdì il passo era stato migliore. Pensavo che seguendo un altro pilota sarei riuscito a guadagnare qualcosa, perché volevo fare un buon tempo sul giro".

"Invece ho avuto più difficoltà del previsto a stare in scia. Ho perso terreno proprio in uno dei miei punti di forza, cioè in frenata e nell'ingresso in curva. Quando segui un'altra moto, l'aria sporca non mi permette di guidare come vorrei".

"E poi, in uscita di curva, è stato complicato, perché la mia moto non dà il meglio proprio in quella fase. Alla fine ho perso più di quanto probabilmente abbia guadagnato restando in scia".

"Detto questo, al momento non abbiamo ancora il pacchetto tecnico per lottare per la pole position. È evidente. Possiamo ambire alla seconda o alla terza fila, ma con quel problema le mie qualifiche sono state compromesse".





