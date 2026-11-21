MotoGP Portogallo

La star di Hollywood Christian Bale vuole interpretare gli "dei" della MotoGP in un film

Bale ha espresso la sua ammirazione per Rossi, Agostini e Marc Marquez, definendoli "dei del motociclismo".

Rachit Thukral

Modificato: 21 nov 2026, 10:49

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Matt Damon and Christian Bale

Foto di: 20th Century Fox

L'attore premio Oscar Christian Bale ha rivelato che vorrebbe portare la MotoGP sul grande schermo, descrivendo alcune delle più grandi star del campionato come "dei".

Bale non ha mai fatto mistero del suo amore per le corse motociclistiche, ammettendo in un'intervista nel 2023 di essere diventato un fan della MotoGP.

La star britannica è già apparsa in uno dei film più popolari del motorsport, recitando al fianco di Matt Damon nel premiato "Ford vs Ferrari", in cui ha interpretato il compianto Ken Miles.

Attualmente impegnato nella promozione del suo nuovo film "Madden", nel quale interpreta l'ex proprietario di una squadra NFL Al Davis, Bale ha mostrato interesse per altri film incentrati sullo sport.

Alla domanda su quale altro atleta gli piacerebbe interpretare in un'intervista concessa a Sports Illustrated, Bale ha detto: "Credo che sia stato fatto un film, ma, sfortunatamente, non l'ho visto. Però ho appena visto il documentario su Tyson (Fury) ed è un tipo affascinante", ha detto, prima di aggiungere una frase intrigante per i fan della MotoGP.

"Ma menzioniamo anche Valentino Rossi, Giacomo Agostini e Marc Marquez".

Quando l'intervistatore non ha riconosciuto quei nomi, l'ex attore di "Batman" ha spiegato: "Erano in MotoGP. Sono piloti motociclistici. Dei sulle moto".

Bale ha anche rivelato che un tempo guidava lui stesso le moto, ma ha dovuto abbandonare questo hobby dopo essersi sottoposto a diversi interventi chirurgici, molti dei quali in seguito ad incidenti in moto.

"Ho un po' troppo metallo nel corpo per continuare a farlo, ma un tempo lo ero (un motociclista)", ha detto.

Marquez ha risposto positivamente ai commenti di Bale al GP del Portogallo venerdì, dicendo che era lusinghiero essere stato persino menzionato da una delle più grandi celebrità del mondo.

"Certo. Se grandi personalità del mondo dicono anche solo il tuo nome, anche se è in modo positivo o negativo, ti conoscono già. Quindi, se è in modo positivo, naturalmente, è molto meglio".

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