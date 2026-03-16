La MotoGP torna a Goiania 37 anni dopo l'ultimo GP del Brasile disputato lì

La seconda tappa del calendario 2026 del Campionato del Mondo di MotoGP sarà il Gran Premio del Brasile, che si terrà nel weekend dal 20 al 22 marzo presso l’Autodromo Internacional Ayrton Senna, nella città di Goiania, capitale dello Stato di Goias, nell’entroterra dell’immenso territorio brasiliano.

A livello statistico, il campionato non fa tappa nel Paese sudamericano da 22 anni, quando si disputò il GP di Rio del 2004, con la vittoria nella classe MotoGP del giapponese della Honda Makoto Tamada.

Ma la storia del Gran Premio del Brasile è iniziata 17 anni prima e proprio dove riprenderà ora, all'Autodromo Internazionale Ayrton Senna di Goiania, il tracciato che ha ospitato le prime tre edizioni del Gran Premio brasiliano tra il 1987 e il 1989, con Wayne Gardner, Eddie Lawson e Kevin Schwantz, rispettivamente, come vincitori nella classe regina.

Il campionato del mondo, quindi, non calca l’asfalto di Goiania da 37 anni, un lungo periodo in cui, oltre al circuito stesso, completamente rinnovato , è cambiata anche la città, con una crescita spettacolare, nonostante non sia uno dei grandi poli turistici del Paese.

Wayne Rainey, Yamaha, e Kevin Schwantz, Suzuki, rispettivamente il primo vincitore (1987) e l'ultimo (1989) sul vecchio circuito di Goiânia Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Il Circuito di Interlagos, a San Paolo, ha ospitato l'ultimo GP del Brasile, fino ad oggi, nel 1992, con Wayne Rainey vincitore nella classe 500cc.

Tra il 1995 e il 2004, ad eccezione del 1998 in cui non si corse, l'Autódromo Internacional Nelson Piquet ha ospitato nove edizioni del GP di Rio de Janeiro, di cui nella classe regina Valentino Rossi ne ha vinte quattro consecutive (2000-2003).

Il tracciato di Jacarepaguá è stato anche il luogo in cui Jorge Lorenzo ha ottenuto la sua prima vittoria nel Mondiale a soli 16 anni, imponendosi nella gara della 125cc del 2003, guadagnandosi il famoso soprannome di "por fuera", in cui conquistò il primo dei 152 podi ottenuti durante la sua carriera, oltre ad essere la prima delle 68 vittorie che figurano nel suo palmares.

Nel GP di Rio del 1999, Alex Crivillé conquistò il titolo di campione del mondo della 500cc, primo spagnolo a vincere nella classe regina. Il catalano tagliò il traguardo sesto nella gara vinta da Norick Abe, ma si assicurò il titolo.

Nel 2023, con la Ducati della VR46, Marco Bezzecchi si è imposto nella prima gara disputata in India e ora punta a vincere la prima del secolo a Goiânia Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Goiania cerca il suo primo vincitore in MotoGP

Sebbene l'ultimo vincitore in Brasile sia stato il giapponese della Honda Makoto Tamada, che si è imposto nel GP di Rio del 2004, sul circuito di Goiania non si è mai gareggiato nella storia del motociclismo dell'era moderna, poiché la prima gara disputata lì risale al 1987 (Wayne Gardner) e l'ultima al 1989 (Kevin Schwantz), quindi quest'anno il GP del Brasile cercherà il suo primo vincitore di questo secolo e dell'era MotoGP.

A tal fine, l'attuale griglia della classe regina può contare su un vero specialista nel vincere per la prima volta quando si arriva su un nuovo circuito, Marc Marquez. L'attuale pilota della Ducati è riuscito a imporsi nella prima gara disputata ad Austin (2013), a Termas de Río Hondo (2014), a Buriram (2018) e lo scorso anno a Balaton Park (Ungheria).

Oltre al #93, tra i piloti dell'attuale griglia di MotoGP che hanno vinto per la prima volta su un circuito c'è solo Marco Bezzecchi, l'italiano ora in Aprilia, che ci è riuscito nel 2023 con la Ducati della VR46 nel primo e finora unico Gran Premio disputato sul circuito Buddh International Circuit, in India.