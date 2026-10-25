MotoGP Australia

La MotoGP spiega perché la gara cancellata di Phillip Island non è stata spostata al sabato

Phillip Island non ha potuto salutare con una gara la MotoGP a causa del maltempo. Gli organizzatori del campionato spiegano perché la gara lunga non è stata spostata al sabato di fronte alle previsioni negative, come invece era avvenuto nel 2023.

Rubén Carballo Rosa

Pubblicato: 25 ott 2026, 13:45

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L'ultima domenica di gare del Mondiale MotoGP a Phillip Island è finita nel peggior modo possibile: senza azione in pista. Le previsioni meteo negative, disponibili dall'inizio della settimana, si sono avverate e il campionato ha potuto dire addio ad uno dei suoi scenari più iconici soltanto con due giri di esibizione per salutare i fan che hanno riempito le tribune del tracciato con un tutto esaurito storico. Ma non con delle gare, che era ciò che tutti erano andati a vedere.

Fin dalle prime ore del mattino, Phillip Island si è svegliata con molta pioggia e forti venti. La mancanza di visibilità ha fatto sì che l'elicottero medico non potesse alzarsi in volo. Un qualcosa di assolutamente necessario per evacuare i piloti in caso di incidente grave, e ancor di più sulla pista australiana, poiché la distanza da Melbourne, sede dell'ospedale di riferimento, rende impossibile l'evacuazione in ambulanza su strada (perché ci sono più di 45 minuti in auto tra i due punti).

Di conseguenza, non si è potuta disputare alcuna sessione, anche se la pista era in condizioni per correre, e il programma è stato via via rinviato, fino ad arrivare alla cancellazione delle gare. L'organizzazione ha cercato di salvare, prima di tutto, la gara lunga della MotoGP, anticipandola come era già successo il sabato del GP del Brasile con la Sprint di Goiania dopo che una buca era comparsa in pista al termine delle qualifiche.

Ma portare in pista le moto non è stato possibile in nessun momento, e dopo diversi rinvii, alla fine prima delle 16:00 locali, le 6 del mattino in Italia, si è scelto di cancellare la 18° gara lunga della stagione. Una decisione che ha favorito soprattutto Jorge Martin, che avrebbe dovuto saltare la prova per infortunio e ora si ritrova ancora a soli 10 punti da Marc Marquez, che ha perso l'opportunità di assestare un colpo decisivo al campionato.

Tuttavia, a fine giornata un dubbio si è fatto largo tra tifosi e giornalisti: se le previsioni negative erano già note, perché non si è anticipata la gara lunga al sabato? La storia offriva un precedente: il Gran Premio d'Australia 2023. All'epoca si attendevano condizioni complicatissime e il venerdì l'organizzazione del campionato prese la decisione di spostare la prova principale alla giornata di sabato, con prospettive migliori, mentre la Sprint fu rinviata alla domenica, cercando così di limitare la perdita di punti, nel caso in cui una delle prove dovesse essere cancellata.

Paraguas junto a la pista

Foto de: Yamaha

Alla fine andò proprio così: la gara principale si disputò il sabato, con la vittoria di Johann Zarco, e la Sprint della domenica fu cancellata. Nell'edizione di questo 2026, le previsioni negative erano disponibili da mercoledì, e giovedì lo stesso Fabio Di Giannantonio ha commentato con i media la possibilità che si prendesse la stessa decisione di tre anni fa. Ma non è stata attuata.

Diversi giornalisti hanno chiesto all'organizzazione della MotoGP perché non sia stato ripetuta questa inversione, che nel 2023 era stata accolto così bene per la rapida capacità di reazione. Un portavoce autorizzato del campionato ha fornito una risposta.

Da MotoGP Sports Entertainment Group hanno affermato che, sebbene le previsioni per domenica fossero negative, non ci si aspettava che lo fossero al punto da impedire di correre: "La Direzione Gara stava seguendo molto da vicino le previsioni meteorologiche per il fine settimana. Per domenica erano previste pioggia e vento, ma non ad un livello tale da mettere a rischio lo svolgimento delle gare", hanno iniziato a spiegare.

Inoltre, sulla capacità di reazione, hanno anche indicato che solo sabato si sono avute informazioni sufficienti per sapere che la visibilità per l'elicottero sarebbe stata compromessa: "Fino a sabato, non c'erano informazioni che indicassero che la visibilità sarebbe stata limitata né che domenica non sarebbe stato possibile il volo in elicottero", hanno concluso al riguardo.

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