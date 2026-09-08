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La MotoGP spiega perché correre al Madring non rientra nei suoi piani

Carlos Ezpeleta ha indicato che, nelle condizioni attuali, il circuito di F1 di Madrid non è adatto alla MotoGP, e ha spiegato perché non bisogna aspettarsi un'ondata di circuiti tipo Adelaide nel calendario.

Rubén Carballo Rosa
Pubblicato:
Atmosfera

Madring

Foto di: Ferrari

Il Mondiale MotoGP si prepara a esplorare nuovi territori ed iniziative. L'acquisizione da parte di Liberty Media, società che è anche proprietaria della Formula 1, ha un obiettivo chiaro: raggiungere una base di tifosi più ampia e sperimentare una crescita come quella vissuta dalla massima categoria delle quattro ruote, tenendo conto che il suo omologo motociclistico offre già un grande spettacolo in pista.

Una delle iniziative che hanno attirato maggiormente l'attenzione in vista dell'immediato futuro della MotoGP è che il Gran Premio d'Australia smetterà di disputarsi, a partire dal 2027, sull'iconico circuito di Phillip Island per trasferirsi ad Adelaide. Un circuito che sarà nel centro della città, per avvicinare il campionato alla gente, ma che non sarà un tracciato cittadino convenzionale, come si potrebbe pensare di Monaco, o dell'Isola di Man nel caso delle due ruote.

L'espansione dei calendari non è affatto una novità nello sport attuale, e la tendenza nel motorsport, guidata dalla Formula 1, è quella di virare sempre più verso circuiti cittadini, a discapito di quelli permanenti.

Di fatto, il Circus lo sperimenterà proprio questa settimana: il circuito di Madring, alla periferia della città di Madrid, prenderà il posto del Circuit de Barcelona-Catalunya come sede del Gran Premio di Spagna. Sarà un ulteriore esempio di pista cittadina in un calendario che conta già Albert Park (Australia), Miami e Las Vegas (Stati Uniti), Monaco (Montecarlo), Baku (Azerbaigian) e Marina Bay (Singapore).

Durante il Gran Premio d'Aragon di MotoGP, dall'altra parte del mondo (Victoria, Australia) è stato presentato come sarà il rinnovato circuito di Adelaide, modificato rispetto al mitico tracciato conosciuto in F1 o, più recentemente, della Supercars. Carlos Ezpeleta, CEO aggiunto di MotoGP Sports Entertainment Group (ex Dorna), ha parlato con i media, tra cui Motorsport.com, e ha analizzato la possibile espansione del campionato verso altre piste simili.

Data la vicinanza con il GP di Spagna di F1 a Madrid, al dirigente spagnolo è stato chiesto se il modello del Madring si adatterebbe a ciò che cerca la MotoGP, in vista della possibile disputa di un Gran Premio in futuro. Ezpeleta lo ha negato: "Madring non sarebbe adatto per la MotoGP". E ha spiegato che la pista madrilena dovrebbe apportare modifiche per adattarla in materia di sicurezza: "Se debbano fare modifiche o no, beh, potrebbe essere. Ma il circuito di Madring e quello di Adelaide non hanno nulla a che vedere".

Carlos Ezpeleta

Carlos Ezpeleta

Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Motorsport.com ha chiesto ad Ezpeleta se il fatto che Adelaide non sia un circuito cittadino, ma piuttosto uno più convenzionale all'interno di una città, possa aumentare l'interesse di altri luoghi nel mondo in vista di ospitare il Mondiale di Motociclismo.

"Beh, credo che ad oggi sia importante che Adelaide riesca bene. Abbiamo davanti un lavoro molto importante nei prossimi mesi, affinché sia un successo. Abbiamo piena fiducia che lo sarà. E impareremo molto, perché sarà la prima volta che faremo questo. Ci sono milioni di metri cubi di ghiaia che dobbiamo mettere. Creeremo un'esperienza che poi potremo, se ci sarà interesse, presentare ad altri Gran Premi. Ma ad oggi il focus su questo tipo di circuiti è solo per Adelaide. E non vediamo nulla di simile unirsi al calendario nell'immediato. Ma è chiaro che apre questo potenziale per il futuro".

Al dirigente è stato anche chiesto se l'idea della MotoGP sia che il calendario si riempia di questo tipo di circuiti in futuro. Ezpeleta ha voluto chiarire: "Il concetto di 'riempirsi' è troppo ampio. Per noi è vitale che questo Gran Premio riesca bene. Siamo fiduciosi che andrà bene. E crediamo che possa apportare moltissimo valore alla città di Adelaide, alla comunità dell'Australia Meridionale e alla MotoGP. Se questo evento andrà come deve andare, ci sarà un'enorme aspettativa mondiale che questo possa essere fatto. E crediamo che quando tutta la gente nel centro della città potrà vivere la MotoGP così da vicino, attireremo molti più fan. Ma l'esperienza in sé sarà qualcosa che altre città vorranno replicare".

"Sicuramente, realizzare un circuito di MotoGP come quello di Adelaide non sarà replicabile in molte città del mondo. È qualcosa di estremamente complicato. Non pensiamo che questo farà sì che un terzo o un quarto del calendario della MotoGP sia così in futuro. Riceviamo chiamate da altri circuiti. Siamo consapevoli che bisogna bilanciare l'ambizione con il realismo".

"Alla fine, queste cose richiedono tempo. C'è già un piano di nuovi circuiti che entreranno nel Mondiale, e non si possono avere 3 o 4 nuovi tracciati che debuttano ogni anno. E almeno Adelaide sarà particolarmente una sfida. Ci sono domande (interesse da parte di altri circuiti), ma ad oggi Adelaide deve funzionare bene", ha concluso.

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