MotoGP

La MotoGP sarà protagonista di un'esibizione durante il GP degli Stati Uniti di Formula 1

L'evento di Formula 1 che si celebra ad Austin questo fine settimana avrà una dimostrazione di quattro prototipi MotoGP e la presenza di Dani Pedrosa, tra altri piloti.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 20 ott 2026, 15:41

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Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Come anticipato da Motorsport.com lo scorso 29 luglio, il GP degli Stati Uniti di F1 avrà un'esibizione di MotoGP, per cercare di far conoscere il campionato delle due ruote a un maggior numero di appassionati americani.

In concreto, durante la giornata di sabato, quattro MotoGP scenderanno in pista per girare e cercare di raggiungere la massima velocità di punta sul tracciato di Austin, che ospita anche gran premi di MotoGP e dove le moto della massima categoria superano i 360 Km/h e inclinazioni di 609 gradi, il che rappresenta l'apice dello sport su due ruote.

In un comunicato diffuso dal campionato, l'unione di F1 e MotoGP nello stesso fine settimana viene definita come "una pietra miliare per il motorsport mondiale, questa esibizione e altre attività per i tifosi segneranno la prima volta che la MotoGP fa parte di un weekend di Gran Premio di Formula 1, davanti a una folla che, secondo le previsioni, supererà i 400.000 spettatori durante l'evento", spiegano.

Dani Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing) —membro della Hall of Fame della MotoGP—, il pilota di MotoGP per il 2027 e attuale campione del mondo WorldSBK, Nicolò Bulega (Ducati Team), insieme ai collaudatori MotoGP Andrea Dovizioso (Yamaha Factory Racing) e Lorenzo Savadori (collaudatore di Aprilia Racing Team), gireranno sull'iconico circuito di Austin. Questo offrirà agli appassionati di Formula 1 un'opportunità eccezionale di vivere da vicino la velocità e il sound della MotoGP, con macchine capaci di generare oltre 130 decibel di suono.

Prendi nota:

L'esibizione si svolgerà sabato 24 ottobre, a partire dalle 11:40 ora locale, e per 20 minuti i piloti completeranno giri ad alta velocità come preludio alla terza sessione di prove libere della Formula 1.

L'iniziativa, che parte dalla società proprietaria di entrambi i campionati, Liberty Media, non potrà contare sulle grandi stelle attuali della MotoGP, poiché proprio questo stesso fine settimana il Mondiale prosegue il suo percorso con lo svolgimento del GP d'Australia, a Phillip Island.

Oltre all'azione in pista, la MotoGP avrà uno spazio dedicato agli appassionati nella 'Fan Zone' del circuito per tutto il fine settimana, dove saranno esposte le quattro motociclette e i fan potranno avvicinarsi ancora di più a questo sport. I team e i piloti della MotoGP saranno presenti da giovedì a domenica, mentre il campionato continua a prendere slancio in vista del Gran Premio degli Stati Uniti del 2027, che tornerà al COTA dal 23 al 25 aprile 2027.

"È sempre speciale guidare una moto di MotoGP al COTA, uno dei circuiti più emblematici del mondo", spiega Pedrosa, vincitore di tre campionati mondiali nelle categorie 125cc e 250cc, e plurivincitore di gare in MotoGP.

"Il Gran Premio degli Stati Uniti è un evento davvero unico e speciale; attira una folla incredibile e offre un'opportunità fantastica per mostrare agli appassionati ciò che rende la MotoGP così emozionante. La velocità, il sound e le prestazioni di queste moto sono qualcosa che va vissuto di persona, e non vedo l'ora di condividere questa esperienza con tutti ad Austin".

Sebbene non sia confermato, l'evento potrebbe contare sulla presenza di Carmelo Ezpeleta, CEO della MotoGP, che era già stato presente al GP di Spagna di F1, sventolando la bandiera a scacchi su invito dei massimi dirigenti di Liberty.

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