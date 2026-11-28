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MotoGP Valencia

La MotoGP saluta il suo re in un clima surreale, ma ora c'è qualcuno pronto a prendere il testimone?

Per quanto Marc Marquez non avesse mai smentito categoricamente le voci di ritiro, l'annuncio arrivato poco prima della FP1 di Valencia ha avuto quasi un tocco di surreale. Ma vivere questa giornata da dentro ha fatto capire cosa sta perdendo la MotoGP e soprattutto che non sarà affatto semplice trovare un altro leader carismatico come il #93.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 28 nov 2026, 09:20

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La doccia fredda probabilmente non rende neanche troppo bene l'idea della sensazione che ha generato la scelta di Marc Marquez di appendere il casco al chiodo domenica sera, alla conclusione del Gran Premio di Valencia di MotoGP, perché quei momenti sono stati quasi al limite del surreale, sembrava impossibile che stesse accadendo davvero.

Il pilota della Ducati non aveva smentito categoricamente questa ipotesi nei giorni che sono seguiti alla conquista del decimo titolo iridato della sua carriera, avvenuta neanche una settimana fa a Portimao, ma nel paddock del Circuito Ricardo Tormo sembrava un venerdì come tanti altri.

Poi, pochi istanti prima della FP1 è calato il silenzio nella sala stampa. Tutto quello che sembrava solo un'ipotesi è diventato realtà. E a renderlo ancora più surreale è stato il modo in cui Marc ha deciso di annunciarlo al mondo: non davanti ai microfoni, come aveva fatto per esempio Jorge Lorenzo proprio qui a Valencia nel 2019, ma ricordando una scena del film "Love Actually". Un messaggio breve ma chiaro, affidato a dei cartelli che ha mostrato alle telecamere appena prima di scendere in pista.

Dopo aver chiuso a soli 10 millesimi dalla vetta nella sessione inaugurale del weekend, dimostrando ancora una volta di non essere disposto a fare sconti fino alla fine, il #93 si è prestato ad una conferenza stampa per spiegare quali fossero i motivi che lo hanno portato a prendere una decisione così importante, che in realtà aveva maturato diverse settimane fa, in Giappone, arrendendosi al peso degli infortuni divenuto ormai troppo opprimente, ma che aveva condiviso solo con il fratello Alex.

E qui si è capito ancora meglio la portata di quello che è stava accadendo, perché per noi giornalisti non è stato semplice ritagliarsi uno spazio all'interno della sala conferenze. Proprio perché sono stati tanti i membri del paddock che hanno voluto tributare il loro omaggio ad una figura che sicuramente mancherà, e tanto, all'ambiente della MotoGP.

I piloti MotoGP con Marc Márquez

E tra questi c'erano quasi tutti i suoi rivali in griglia, che hanno voluto posare con lui per una foto di gruppo, consapevoli che quella che si sta chiudendo questo fine settimana a Valencia è una vera e propria era. Ma anche tra gli addetti ai lavori c'era chi faceva fatica a trattenere le lacrime, come uno dei veterani del paddock, il giornalista Emilio Perez de Rozas, che non sembrava riuscire a farsene una ragione.

Lo stesso Marc non è riuscito a nascondere la sua emozione, proprio quando è stato il momento di prendere la parola, anche se mano a mano che si è sciolto nel corso della conferenza è stato quasi come se si fosse tolto un vero e proprio peso dalle spalle. E alla fine anche gli uomini della Ducati, che in un certo senso sono stati traditi da lui, visto che fino a ieri sera non sapevano della sua decisione e ora avranno la missione praticamente impossibile di trovare un sostituto all'altezza, lo hanno comunque "coccolato" come si fa con il bene più prezioso che hai.

Così come, per quanto i loro commenti a fine giornata possano sembrare di circostanza, i colleghi sono parsi davvero colpiti dall'idea di non poterlo più affrontare in pista una volta sventolata la bandiera a scacchi di domenica. Perché per tutti era il riferimento, l'uomo da battere che ti portava ad alzare l'asticella e che dava ancora più valore alle tue vittorie.

Invece ancora una volta li ha fregati tutti, andandosene a modo suo, dopo aver eguagliato il record di titoli nella classe regina di Giacomo Agostini e con la corona in testa. Roba che nella storia del motorsport sono riusciti a fare davvero in pochi, con l'ultimo esempio di Nico Rosberg in Formula 1, che però con tutto il rispetto per il pilota tedesco ha davvero poco da spartire con Marc. O come in precedenza avevano fatto Jackie Stewart ed Alain Prost.

Insomma, la MotoGP ha perso il suo re e sicuramente le mancherà. Anche perché sembra esserci la consapevolezza diffusa che al momento forse non c'è ancora nessuno pronto a prendere il suo testimone...

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