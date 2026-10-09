La MotoGP risponde alle critiche per non aver consultato i piloti sul nuovo format: "Avevamo chiesto ai team di farlo"

I vertici della MotoGP hanno spiegato di aver incoraggiato i team a consultare i propri piloti sul nuovo format dei weekend che sarà introdotto nella stagione 2027, ed insistono sul fatto che restano aperti a ricevere opinioni sul regolamento sportivo.

Il campionato ha ricevuto una risposta contrastante dai piloti sulla serie di cambiamenti annunciati per la prossima stagione, tra cui l'introduzione di una seconda sessione di qualifica per le Sprint e l'eliminazione del Warm-Up della domenica.

Alcune delle più grandi stelle della griglia hanno suggerito di non aver avuto alcun ruolo nel processo decisionale, esprimendo al tempo stesso preoccupazione per il fatto che il nuovo format possa aumentare il rischio di infortuni.

Pedro Acosta ha affermato che "non importa cosa pensiamo, non ci hanno dato altra scelta", mentre il campione del mondo in carica Marc Marquez, è andato oltre nella conferenza stampa di giovedì dicendo: "I team e l'organizzazione decidono, quindi o lo accetti o te ne vai".

La MotoGP ha sempre sostenuto che il cambio di format sia stato un'iniziativa degli stessi team e costruttori, che volevano ridurre il tempo totale in pista e migliorare lo spettacolo.

Parlando ai media, tra cui Motorsport.com, durante un incontro speciale tenutosi questo venerdì a Mandalika, il direttore generale aggiunto della MotoGP, Carlos Ezpeleta, ha affermato che i piloti potevano rivolgersi direttamente all'organizzazione e condividere le proprie opinioni sul nuovo format, soprattutto attraverso le riunioni della Safety Commission che si tengono il venerdì.

Tuttavia, ha sottolineato che la MotoGP aveva già preso l'iniziativa di chiedere ai team di raccogliere le opinioni dei propri piloti, sebbene il livello di comunicazione all'interno di ciascuna struttura fosse variato.

"Bisognerebbe chiedere ai team in che misura i piloti partecipino", ha detto Ezpeleta. "Apriamo le nostre porte ogni venerdì pomeriggio ai piloti nella Safety Comission. Alcuni di loro partecipano e noi spieghiamo le nostre idee e illustriamo il ragionamento".

"Abbiamo insistito o, meglio, chiesto espressamente ai team di parlare con i piloti, e ci sono stati diversi gradi di risposta al riguardo negli ultimi due Gran Premi. A dire il vero, con così tanti piloti che cambiano squadra, molte scuderie hanno adottato posizioni un po' diverse su come hanno coinvolto i piloti".

Carlos Ezpeleta, director general adjunto de Dorna Sports Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ezpeleta ha sottolineato che la MotoGP aveva chiarito ai team che qualsiasi cambiamento doveva essere introdotto solo dopo aver consultato i propri piloti al riguardo: "La porta della MotoGP è più aperta di quella di qualsiasi altro sport al mondo. Da un lato c'è la GP Comission, che si occupa di cambiare le regole, e dall'altro i contributi dell'IRTA (Associazione dei Team)".

"Abbiamo reso molto chiaro ai team che dovremmo apportare questi cambiamenti solo dopo che avranno parlato con i piloti e questi avranno dato la loro opinione. Credo che sia un compito che debbano svolgere piloti e team".

Quando gli è stato fatto notare che i team potrebbero filtrare le opinioni dei piloti per adattarle ai propri interessi, Ezpeleta ha aggiunto: "O viceversa. In molte decisioni, come determinare quanto tempo di Warm-Up sia necessario per verificare la sicurezza delle moto, i team sono in una posizione migliore. Anche i piloti avranno qualcosa da dire al riguardo, ovviamente".

"Non abbiamo alcun contratto con i piloti. Abbiamo contratti con i team. Loro (i piloti) fanno parte della gestione del campionato. Non stiamo in alcun modo dicendo che i piloti non debbano partecipare. La nostra porta è sempre stata aperta ed esiste da molto tempo una Safety Commission. In essa, discutiamo sempre ogni cambiamento che vogliamo apportare".

Ezpeleta risponde alle preoccupazioni sulla sicurezza

Con l'introduzione di una seconda sessione di qualifica e i 22 piloti che condividono la pista in ogni turno tranne la Q2, alcuni temono di dover assumere rischi maggiori durante i weekend, che potrebbero renderli più vulnerabili agli infortuni.

In risposta, Ezpeleta ha sostenuto che i cambiamenti nel programma del venerdì — in cui la seconda sessione di prove non determinerà più l'accesso automatico alla Q2, passando da Practice a FP2 — garantiranno che i piloti non debbano effettuare dei time attack aggiuntivi rispetto ad oggi

Ha anche spiegato che la MotoGP ridurrà l'allocazione di pneumatici per le qualifiche nel 2027, lasciando ai piloti meno incentivi a spingersi oltre il limite e a cadere.

"Ci sono state diverse proposte o versioni in cui l'obiettivo era, in un certo senso, mantenere o non aumentare il livello di rischio rispetto alla situazione attuale", ha affermato. "Ci sarà lo stesso numero di giri cronometrati, che è fondamentalmente il tempo in cui sono sotto pressione. La sessione di prove del venerdì pomeriggio (FP2) sarà totalmente libera. Quindi, anche in quelle circostanze, che sia per cambiamenti meteorologici, non sarà necessario andare al limite più volte".

"Ci sarà una forte limitazione nel numero di pneumatici che i piloti potranno utilizzare in quelle sessioni di qualifica. Anche se si tratta di una strategia, e team e piloti saranno liberi di utilizzarla come desiderano, quando il numero di gomme è limitato, in realtà si dovrebbe spingere al massimo, ma con meno intensità, perché se commetti un errore, parti dalle retrovie".

"Ora, i piloti possono utilizzare così tanti pneumatici che, dopo una caduta, hanno una seconda opportunità, qualcosa di cui non disporranno in futuro", ha commentato. Secondo quanto spiegato da Ezpeleta a DAZN, ciò che si sta valutando è che i piloti abbiano a disposizione un unico set di pneumatici per i 15 minuti della sessione cronometrata Sprint del venerdì, e tre per la qualifica lunga del sabato, tutti da dividere tra Q1 (con tutti i piloti) e Q2 (per i migliori 12).

"Abbiamo fatto molte cose quest'anno: abbiamo allungato la griglia, l'abbiamo allargata e abbiamo eliminato gli abbassatori anteriori", ha proseguito Ezpeleta. "Purtroppo, gli infortuni fanno parte di questo sport, sia dentro che fuori dal paddock. Abbiamo visto anche molti infortuni fuori dai Gran Premi negli ultimi anni".

Ezpeleta ha aggiunto che la MotoGP è "aperta a cambiare e migliorare il programma", tra le voci secondo cui la categoria potrebbe reintrodurre la sessione di Warm-Up per il prossimo anno.