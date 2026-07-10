La MotoGP vuole portare in Brasile l'evento di presentazione della stagione 2027

La città brasiliana era una delle opzioni che i dirigenti di MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG), il titolare dei diritti del campionato, avevano sul tavolo come sostituta di Kuala Lumpur, che ha ospitato l'edizione di questo 2026.

Tra le diverse alternative prese in considerazione spiccava Miami, che sembrava riunire tutti i requisiti per diventare l'opzione vincente, soprattutto se teniamo conto della volontà di espansione che muove i proprietari del campionato.

Tuttavia, Motorsport.com ritiene che Rio sia diventata negli ultimi giorni la destinazione con maggiori probabilità di diventare sede dell'evento che darà il via alla stagione 2027, quella della nuova era nel campionato del mondo, con un regolamento tecnico innovativo. Nonostante il contratto con le agenzie locali non sia ancora stato formalizzato, diverse squadre della classe regina danno già per scontata la visita in Brasile all'inizio del prossimo anno.

Questa sarà la terza edizione della presentazione corale del campionato, dopo quella che si è svolta a Bangkok, in vista del 2025, e quella che ha aperto le danze quest'anno, a Kuala Lumpur. Allora, il primo impulso era stato quello di celebrare l'evento a Singapore, anche se diversi ostacoli hanno portato i promotori a cambiare piano e a restare nella capitale della Malesia, dove nei giorni precedenti era iniziata la pre-stagione ufficiale.

La presentazione della stagione MotoGP 2026 si è tenuta ai piedi delle Petronas Towers. Foto di: Steve Wobser / Getty Images

Quella di Rio è una scommessa che ha senso dal punto di vista commerciale, soprattutto dopo il ritorno della MotoGP in Brasile, l'anno scorso, e la promozione di Diogo Moreira nella classe regina. Allo stesso tempo, rappresenta anche una grande sfida per le scuderie in un periodo in cui le agende sono molto compresse e non c'è troppo margine di manovra.

Anche se la data precisa è ancora da definire, Motorsport.com ritiene che la prima idea di MotoGP SEG sia quella di anticipare l'allestimento il più possibile, e collocarlo prima dei primi test di pre-stagione, previsti per l'ultima settimana di gennaio, a Sepang (Malesia).

Ciò obbligherebbe i piloti a dover interrompere la loro preparazione per volare verso il Sud America e pochi giorni dopo attraversare il globo per presentarsi a Sepang, dove si manterranno i test pre-stagione abituali.

Rio de Janeiro subentrerà a Kuala Lumpur nel 2027 Foto di: Oriol Puigdemont

Nell'ipotesi precedente, le formazioni dovrebbero inviare in Brasile i loro prototipi con diversi giorni di anticipo, affinché poi volino i tecnici necessari alla loro messa in funzione e cura. In ultima istanza arriverebbero i piloti e i dirigenti.

Uno dei principali problemi sarebbe la difficoltà che avrebbero le squadre a programmare i propri eventi di presentazione della stagione, molto importanti per i loro sponsor dato che monopolizzano la scena e non condividono il palco con nessun altro.

Il calendario, in ogni caso, sarebbe comunque serrato se l'evento collettivo venisse programmato dopo le due sessioni di test e prima del primo Gran Premio del 2027, che dovrebbe cadere nel primo fine settimana di marzo, probabilmente in Thailandia.