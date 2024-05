La MotoGP promuove una livrea speciale sulle moto per celebrare i suoi 75 anni

Secondo quanto risulta a Motorsport.com, la società detentrice dei diritti della MotoGP ha avuto diversi incontri con i team più importanti per cercare di motivarli a realizzare una livrea speciale per i 75 anni della classe maggiore del Motomondiale.

L'azienda spagnola suggerisce che la colorazione speciale sui prototipi sia “vintage” e che la sua apparizione sia limitata a una sola gara, molto probabilmente il Gran Premio d'Olanda, in programma nel weekend del 28-30 giugno.

Inizialmente la Dorna aveva preso in considerazione la possibilità che tale azione specifica si svolgesse durante il Gran Premio del Kazakistan, dato che era stato inizialmente programmato per il 16 giugno, la data più vicina al 75° anniversario della prima gara del Campionato del Mondo della storia. La gara di 350cc in questione si svolse sull'Isola di Man il 13 giugno 1949 e fu vinta dal pilota britannico Freddie Frith.

Tuttavia, i dubbi che circondano l'evento sul circuito di Sokol, che la scorsa settimana è stato rinviato a data da destinarsi - non c'è ancora una data confermata - e l'incertezza sull'accoglienza che l'evento avrebbe ricevuto in Kazakistan, hanno reso consigliabile la ricerca di un'alternativa. Sembra che sarà una pista iconica come la “Cattedrale” a vedere le decorazioni speciali sulle moto.

Ci sono squadre della griglia che sono assolutamente coinvolte in questa idea, mentre altre hanno chiesto un po' di tempo per pensarci, anche se probabilmente finiranno per aderire tutte.

In ogni caso, questo sarà uno degli eventi che l'organizzatore del Campionato del Mondo MotoGP ha in programma per tutta la stagione. Oltre a creare un logo speciale per l'occasione, si commemorerà anche la prima gara della classe regina, sempre all'Isola di Man, il 17 giugno 1949.

Negli ultimi tre quarti di secolo, il campionato ha prodotto un totale di 126 campioni del mondo, in tutte le classi, mentre il Paese con il maggior numero di Gran Premi vinti è il più grande.

il Paese con il maggior numero di vittorie nei Gran Premi è l'Italia (890), seguita dalla Spagna (729).

Honda pintada con decoracion vintage en el GP de Valencia 2008 Foto de: Repsol

Nel 2008, in concomitanza con il 40° anniversario di Repsol nel Campionato del Mondo, Dani Pedrosa ha guidato una Honda dipinta di bianco con l'emblematica “R” sulla carenatura, il primo logo utilizzato da Repsol nelle competizioni, un'iniziativa che ha avuto molto successo all'epoca e che suggerisce che vedere l'intera griglia con decorazioni d'epoca potrebbe essere un grande spettacolo.