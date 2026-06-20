La MotoGP non sta trattando per altre gare cittadine in stile Adelaide

La MotoGP al momento non sta portando avanti alcuna discussione sull'aggiunta di altri circuiti cittadini al calendario, con la serie che sottolinea che Adelaide rimarrà un caso isolato per il prossimo futuro.

All'inizio di quest'anno, il campionato ha acceso un grande dibattito annunciando la nuova tappa australiana che sostituirà il popolare Phillip Island Circuit come sede del Gran Premio locale nel 2027.

L'evento proposto vedrà le moto di nuova generazione da 850cc gareggiare attorno al centro città e a Victoria Park, su un sito precedentemente utilizzato dalla Formula 1 dal 1985 al 1995.

A seguito delle iniziali preoccupazioni dei tifosi sulla sicurezza dei piloti in una sede completamente urbana, la MotoGP aveva già chiarito che il progetto di Adelaide non segnava un passaggio a una più ampia adozione di tracciati cittadini.

Ora, il direttore sportivo di MotoGP, Carlos Ezpeleta, ha ribadito quella posizione, rivelando che la serie al momento non sta discutendo la possibilità di replicare quel concetto in altre città.

“Ci sono due tipi di scenari molto distinti - ha dichiarato Ezpeleta a una selezione di media a Brno - Uno è Buenos Aires, che è per noi un'enorme opportunità con una popolazione urbana di 14 milioni di persone, e un circuito permanente nel suo centro".

“Questo è più facile di qualcosa come Adelaide, dove c'è una specifica particolarità geografica della città che permette di costruire qualcosa e poi smontarlo. Per quanto riguarda Adelaide, al momento non stiamo avendo altre conversazioni di questo tipo".

“Il mondo deve in un certo senso vedere che aspetto ha, ed è anche un'incredibile opportunità per la MotoGP di mostrare che è possibile. Siamo davvero molto entusiasti, ma non stiamo trattando altre gare come questa”.

Carlos Ezpeleta, Dorna Sports Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Sotto il nuovo proprietario Liberty Media, la MotoGP sta spingendo per avvicinare la serie ai tifosi, con l'aggiunta sia del circuito cittadino di Adelaide sia del rinnovato tracciato permanente nella capitale dell'Argentina come parte della stessa strategia.

Separatamente, Liberty sta anche esplorando la possibilità di portare la MotoGP a Miami, che è diventata un'importante destinazione commerciale per la F1.

La MotoGP sta effettivamente discutendo la possibilità di correre al Miami Autodrome nel lungo termine, ma Ezpeleta ha chiarito che non considera la sede della Florida un circuito cittadino vero e proprio.

“Considero Miami e Adelaide molto diverse,” ha detto, riferendosi al circuito temporaneo costruito attorno all'Hard Rock Stadium.