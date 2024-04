La MotoGP non esclude un evento congiunto con la F1 sotto Liberty

Lunedì 1 aprile, Liberty Media ha annunciato di aver acquisito l'86% di Dorna Sports e della MotoGP nell'ambito di un accordo valutato in 4,2 miliardi di euro.

Con la F1 e la MotoGP ora sotto l'ombrello di Liberty, si è parlato nuovamente di un potenziale weekend di gara congiunto per le due serie.

In una prima intervista esclusiva a Carlos Ezpeleta dopo l'annuncio di lunedì, con il podcast spagnolo Por Orejas di Motorsport.com dedicato alla MotoGP, il dirigente afferma che un evento congiunto non è fuori questione, ma non è un qualcosa che viene preso in considerazione nel breve termine.

"Beh, è qualcosa che al momento, per ovvie ragioni, non è nei piani immediati e non è qualcosa su cui stiamo lavorando, ma non è nemmeno qualcosa che escludiamo per il futuro a medio termine", ha detto Ezpeleta.

"Ma detto questo, la realtà è che ha un senso limitato, perché in fin dei conti abbiamo alcuni eventi con la nostra base di fan, che nella maggior parte dei luoghi è diversa da quella della Formula 1".

"Loro fanno il tutto esaurito in molti circuiti ed anche noi, quindi riunirci tutti nello stesso evento, nello stesso fine settimana, è difficile e il ritorno sull'investimento non è molto chiaro al momento. Poi ci sono anche i problemi con i diversi sponsor, le telecamere. In altre parole sarebbe un progetto piuttosto complicato".

"D'altra parte, ci sono solo un certo numero di circuiti che possono essere gestire entrambe le categorie, ma non sono così tanti, quindi è un progetto che non è escluso, ma non ci stiamo nemmeno lavorando".

Fans of Miguel Oliveira, Trackhouse Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il futuro del Mondiale Superbike nell'ambito del nuovo accordo con Liberty non è ancora chiaro, ma per il momento Ezpeleta afferma che non è previsto che la MotoGP ed il mondiale delle derivate di serie disputino eventi comuni.

"E' una cosa di cui si parla da molto tempo e in realtà, essendoci un filo molto diretto, non so che vantaggi si avrebbero. Chiaramente renderebbe più rilevante l'esposizione della Superbike, mentre la MotoGP credo che avrebbe poco a che fare con questo".

"C'è un importante incrocio di fan e le persone che vanno al Montmelò per la Superbike poi credo vadano anche alla MotoGP, per cui non ha molto senso che ci siano entrambe le cose insieme, perché non si attira più gente e bisogna pagare per entrambe, Superbike e MotoGP, per cui al momento non ha molto senso", ha concluso.

Informazioni aggiuntive di Oriol Puigdemont e German Garcia Casanova