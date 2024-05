La MotoGP e la SBK rinnovano con Assen fino al 2031

La cattedrale del motociclismo rimarrà una sede fondamentale nei calendari delle due massime categorie internazionali. I campionati mondiali di MotoGP e Superbike, entrambi gestiti da Dorna Sports, hanno annunciato congiuntamente giovedì che continueranno ad andare ad Assen almeno fino alla stagione 2031.

L'annuncio è del tutto logico, in quanto Assen è una delle grandi classiche, il circuito più longevo del calendario della MotoGP, visto che la prima apparizione risale alla stagione inaugurale del 1949 con il leggendario TT. Tuttavia, è da notare che il circuito olandese aveva già un contratto con il campionato fino al 2026, quindi non si tratta di un rinnovo "in extremis".

Infatti, la stagione 2025 sarà molto importante per Assen, perché segnerà il centenario del primo TT, su un tracciato che avrebbe poi subito modifiche nella stagione 2006, fino a diventare quello che è oggi.

"Siamo incredibilmente soddisfatti di questo rinnovo di contratto, soprattutto ora che la MotoGP sta andando a gonfie vele. Riafferma lo status del TT Assen come evento di punta del calendario della MotoGP. Siamo orgogliosi di continuare a costruire insieme il futuro del motorsport", ha dichiarato Arjan Bos, Presidente di Assen.

"Siamo lieti di confermare il futuro a lungo termine di Assen nel calendario. C'è dalla prima stagione del Campionato del Mondo nel 1949 e nessun'altra sede è stata con noi per 75 anni di gare, che celebreremo nel 2024. È un evento unico, ma non torniamo solo per la storia o le statistiche", ha ribadito il CEO di Dorna, Carmelo Ezpeleta.

"Correre ad Assen, anche 100 anni dopo le prime gare, è ancora qualcosa di speciale e non fa che migliorare. È un luogo fantastico e moderno che continua a regalarci gare incredibili e momenti iconici, e non c'è mix migliore dello sport più emozionante del mondo che corre in uno dei suoi luoghi migliori", ha aggiunto.

Il Campionato Mondiale Superbike continuerà inoltre ad ospitare il round olandese di Assen, un evento classico - che si tiene fin dalla prima stagione nel 1992 - che si è disputato recentemente nel 2024. L'evento ha attirato 56.734 presenze nei tre giorni.

"Siamo orgogliosi di comunicare il proseguimento dell'accordo con il TT Circuit Assen che farà parte del calendario del WorldSBK fino al 2031. Il TT Circuit Assen, con la sua ricca storia e gare emozionanti, continua a essere una parte fondamentale del patrimonio del WorldSBK. Siamo molto felici di continuare a offrire l'esperienza di gare eccezionali ai nostri appassionati", ha commentato Gregorio Lavilla, direttore esecutivo del Mondiale Superbike.