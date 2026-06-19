La MotoGP e i costruttori finalmente annunciano il "Patto della Concordia" fino al 2031

In uno dei bracci di ferro più duri che si ricordino, i costruttori hanno individuato questo periodo come un'opportunità imbattibile per fare pressione su MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG), il titolare dei diritti commerciali del campionato, e ottenere così le migliori condizioni possibili.

Nonostante l'apparenza di serenità che sia i costruttori, organizzati nell'associazione che li rappresenta (MSMA), sia il promotore hanno cercato di proiettare in ogni momento, la distanza tra ciò che una parte era disposta a offrire e ciò che l'altra riteneva giusto ricevere è arrivata a far sì che la trattativa entrasse in una fase di stallo in alcuni momenti.

Come aveva riportato Motorsport.com a suo tempo, la tensione ha raggiunto il suo punto più alto durante il boicottaggio portato avanti dalla maggior parte dei costruttori alla tradizionale cena che precede il Gran Premio di Spagna, a Jerez.

Un'altra leva utilizzata con l'intenzione di aumentare la pressione su MotoGP SEG è stata bloccare gli annunci degli ingaggi dei piloti in vista del 2027, nonostante molti di essi fossero già definiti.

La discussione ha finito per sbloccarsi nelle ultime due settimane, quando tutti i marchi hanno firmato il contratto individualmente. Lo stesso hanno fatto i team indipendenti, con i quali MotoGP SEG ha negoziato anch'essa separatamente. Con ciò si prevede che i movimenti del mercato inizino a cadere a cascata ufficialmente nel corso dei prossimi giorni.

Come accade in questi casi, il principale ostacolo è stato quello economico. Mentre i costruttori sostenevano di ricevere una percentuale dei ricavi generati dal campionato, in un modello utilizzato da altre proprietà sportive come la Formula 1, che è anch'essa di proprietà di Liberty Media, MotoGP SEG non ha voluto cedere su questo aspetto, e ha sempre preferito fissare una cifra concreta.

Motorsport.com apprende che l'importo che ogni squadra riceverà annualmente è inferiore agli otto milioni di euro. L'accordo annunciato questo venerdì, durante la prima giornata di prove del GP di Repubblica Ceca, lascia da parte alcuni aspetti che devono ancora essere definiti, come, per esempio, le responsabilità che ogni team deve assumersi negli aspetti di promozione e marketing. Parallelamente, le strutture, guidate dalla MSMA, hanno concordato il quadro regolamentare che disciplinerà questo periodo, con cambiamenti molto significativi in aspetti tanto rilevanti quanto il numero di moto disponibili per ogni pilota durante le prove libere.

"Oggi è un momento decisivo per MotoGP. L'impegno dei cinque costruttori non solo sottolinea la forza del campionato, ma anche l'ambizione condivisa che ne guida il futuro. L'attenzione è saldamente rivolta a ciò che verrà: espandere la nostra portata globale, far evolvere questo sport e connetterci con un nuovo pubblico in tutto il mondo”, sottolinea Carmelo Ezpeleta, CEO di MotoGP SEG, in un comunicato congiunto con il resto dei responsabili delle altre aziende.

Miembros de la MSMA de MotoGP Foto de: Oriol Puigdemont

"Questa è la prima volta nella storia di questa categoria che tutti i costruttori raggiungono una posizione unanime in un accordo con MotoGP. Questo significa che tutti condividiamo la stessa visione per il futuro. Solo lavorando insieme potremo sfruttare tutte le opportunità offerte dal mercato globale", concorda, dal canto suo, Massimo Rivola, CEO di Aprilia.

"Questo accordo fornisce stabilità ed una direzione chiara per i prossimi anni, e crea l'ambiente giusto affinché i costruttori continuino ad investire in tecnologia, prestazioni e talento. Anche se lottiamo ferocemente in pista, siamo totalmente allineati per garantire un futuro prospero”,riflette Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati.

Honda conferma che "il nostro impegno nei Gran Premi rimane invariato, e speriamo di continuare a competere per molti anni”, dichiara Koji Watanabe, presidente di HRC.

"È stata una trattativa lunga e a volte complessa. Mentre la MotoGP entra in questa nuova fase, vediamo una chiara opportunità per elevare ulteriormente la rilevanza del campionato bilanciando innovazione, eccellenza sportiva e coinvolgimento dei tifosi”, osserva Paolo Pavesio, direttore di Yamaha.

"Abbiamo investito cuore, passione e duro lavoro nel nostro progetto MotoGP. Questo nuovo accordo ci dà una base solida per continuare a migliorare, metterci alla prova e lottare davanti contro i migliori del mondo”, conclude, a sua volta, Pit Beirer, il suo omologo in KTM.