MotoGP Qatar

La MotoGP conferma ai team la sua intenzione di disputare il Gran Premio del Qatar

L'Associazione dei Team MotoGP ha comunicato alle scuderie la propria volontà di proseguire con lo svolgimento del Gran Premio del Qatar, tra tre settimane, nonostante la delicata situazione in Medio Oriente.

Oriol Puigdemont

Pubblicato: 20 ott 2026, 07:54

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La partenza del GP del Qatar

Foto di: Tech3 Racing

La gara, inizialmente programmata per il mese di aprile, è stata rinviata al weekend del 7 e 8 novembre, a causa della guerra tra il fronte formato da Israele e Stati Uniti contro l'Iran, scoppiata alla fine di febbraio. Il conflitto è ancora aperto e la maggior parte dei paesi europei raccomanda ai propri cittadini di rinviare qualsiasi viaggio in Qatar, sebbene la sua intensità non sia quella delle prime fasi. Tuttavia, MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), il promotore del campionato, considera sufficienti le garanzie ricevute dalle autorità e dal promotore locale, che certificano la sicurezza dell'evento, la terza gara del trittico che sarà composto dalle prove in Australia, il prossimo weekend, e in Malesia, quello successivo.

Quando mancano 15 giorni all'insediamento della carovana del Mondiale nel paddock del circuito di Losail, alla periferia di Doha, l'Associazione dei Team (IRTA) ha inviato un'e-mail a tutte le strutture per informarle dell'intenzione di svolgere la gara. Nella nota, IRTA sottolinea che il promotore locale ha sviluppato un piano di contingenza specifico, che si combina con la consulenza che riceve MGPSEG. Allo stesso tempo, l'ente che rappresenta le squadre chiarisce anche che lavora con ambasciate rilevanti. Secondo questa comunicazione, nessuna di esse ha consigliato di modificare l'approccio adottato.

Nel corso delle ultime settimane, i team hanno tenuto numerosi incontri con i principali dirigenti del campionato, che hanno sempre sottolineato la loro intenzione di disputare la gara. In questo senso vale la pena evidenziare il cambio di rotta compiuto da Yamaha Factory Racing e Honda HRC, le due aziende giapponesi, che in un primo momento si erano mostrate assolutamente contrarie a mandare qualcuno in un'area di conflitto. Particolarmente rilevante è il caso del marchio dei diapason, che quasi due mesi fa ha ordinato ai suoi responsabili della logistica di cercare rotte di volo alternative per tutto il personale, in modo da evitare di passare per la zona ostile. Di fatto, bisognerà vedere quali misure adotteranno le aziende coinvolte nel campionato, la cui politica interna impedisce ai propri dipendenti di viaggiare in territori considerati instabili.

I piloti, dal canto loro, sono divisi tra coloro che guardano con diffidenza al fatto di dover fare tappa a Doha, che sono la grande maggioranza, e quelli che non hanno manifestato alcun inconveniente nel farlo. Motorsport.com ritiene che tre quarti della griglia preferirebbero evitare di correre lì, mentre un quarto è favorevole a farlo. Arrivati a questo punto, bisognerà vedere come reagiranno i piloti questo giovedì, già a Phillip Island, quando verrà chiesto loro del tema.

Nel canale di dialogo aperto tra MGPSEG e i team, sia Carmelo Ezpeleta (CEO) sia suo figlio, Carlos (direttore aggiunto), hanno messo in evidenza il messaggio ricevuto dal governo qatariota, che sottolinea che l'Aeroporto Internazionale di Hamad funziona normalmente e a pieno regime, e che Losail ha anche in agenda di ospitare la Formula 1 nel weekend dal 27 al 29 novembre. "Stiamo seguendo da vicino la situazione. Abbiamo in programma di viaggiare in Qatar ma, ovviamente, la sicurezza e il benessere di tutto il personale e dei tifosi sono la nostra massima priorità. Continuiamo a monitorare gli sviluppi", conveniva Ezpeleta, dieci giorni fa, dall'Indonesia.

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