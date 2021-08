La MotoGP annuncia le date dei test pre-campionato: si va in Indonesia

Anche se ancora ci sono alcuni nodi da scigliere riguardo al calendario di questa stagione, con la pandemia che continua ad imporre delle modifiche, la MotoGP ha già iniziato a guardare al 2022 e lo ha fatto annunciato le date provvisorie dei test pre-campionato.

La novità più grande rispetto agli ultimi anni è che nel calendario dei test non c'è il Qatar, che nel 2021 è stata l'unica sede di tutto il pre-campionato. Sono infatti tre gli slot previsti, due dei quali andranno in scena sul tracciato di Sepang, in Malesia, che per il secondo anno di fila però si è ritrovato escluso dal calendario proprio a causa delle restrizioni di viaggio.

In ogni caso, il piano attuale prevede che il tracciato malese debba ospitare lo shakedown riservato a collaudatori e rookie nelle giornate comprese tra il 31 gennaio ed il 2 febbraio. Il 5 e 6 febbraio poi la pista sarà aperta a tutti i protagonisti del Mondiale.

La novità più grande però sarà legata alla sede dell'ultimo test prima dell'inizio del campionato, perché la carovana della MotoGP farà tappa in Indonesia dall'11 al 13 febbraio, per permettere alle squadre ed ai piloti di andare a scoprire il nuovo tracciato di Mandalika. Una scelta simile a quella fatta qualche anno fa, quando i test si erano svolti in Thailandia per prendere le misure al tracciato di Buriram.

Questa però non è stata l'unica conferma odierna, perché la Dorna ha ufficializzato quanto rivelato pochi giorni fa dagli organizzatori del GP del Qatar, ovvero che la gara di Losail aprirà il Mondiale 2022, che scatterà nel weekend del 6 marzo.

Per quanto riguarda la Moto3 e la Moto2,è previsto un solo test collettivo di tre giorni, che andrà in scena in Spagna, a Jerez de la Frontera, dal 22 al 24 febbraio.

Di seguito, ecco il programma completo di test, che prevede quindi cinque giornate aperte a tutti i piloti:

31 gennaio-2 febbraio: Shakedown Sepang

5-6 febbraio: Test Sepang

11-13 febbraio: Test Mandalika