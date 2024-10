La MotoGP annuncia il congelamento dei motori fino alla fine del 2026

Come riportato da Motorsport.com l'11 settembre, il Campionato del Mondo MotoGP fermerà lo sviluppo dei motori per le prossime due stagioni, prima dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti della classe regina a partire dal 2027.

Questo permetterà ai costruttori di concentrarsi sulla preparazione delle moto per i nuovi regolamenti, senza dover investire in motori oltre a quelli che saranno introdotti nella prossima stagione.

Con le regole attuali, i costruttori potevano presentare ogni stagione motori completamente nuovi prima del primo Gran Premio di ogni stagione, che venivano poi sigillati e non potevano essere modificati per il resto dell'anno.

Con il blocco dei motori deciso all'unanimità da tutti i costruttori, il motore campione che ogni squadra presenterà giovedì al Gran Premio di Thailandia 2025, il primo del calendario del prossimo anno, sarà identico a quello che utilizzerà per tutta la stagione e anche per quella successiva, con un massimo di otto motori disponibili per l'uso durante la stagione.

Da questa limitazione continueranno a essere esentati i costruttori che, in quel momento, godranno di concessioni legate proprio ai propulsori, che in questo momento sono Yamaha e Honda, i due costruttori giapponesi che, se non inizieranno a vincere gare in questo tratto finale dell'anno, manterranno il loro status attuale.

Oltre ai team ufficiali dei rispettivi marchi interessati - Ducati, KTM e Aprilia - anche i team privati che utilizzano i loro motori saranno soggetti a questo blocco. Il comunicato diffuso oggi dalla FIM parla poi di un'altra possibile esenzione: "Si possono fare alcune eccezioni per quanto riguarda le correzioni per la sicurezza o l'affidabilità, o per la comprovata indisponibilità dei componenti, a condizione che non si ottenga un aumento delle prestazioni".

Non è la prima volta che il massimo organo decisionale della MotoGP usa la carta del blocco dei motori per contenere le spese e stabilizzare i bilanci, più recentemente durante la pandemia, le stagioni 2020 e 2021.

La mossa ha senso se si considera il desiderio degli organi di governo del campionato di contenere gli investimenti delle Case costruttrici quando mancano solo due stagioni alla modifica dell'attuale quadro tecnico, prima dell'annunciata scossa del 2027. A quel punto, i motori da 1000 cc saranno sostituiti da una versione più piccola da 850 cc, e ciò sarà accompagnato da una notevole restrizione degli elementi aerodinamici e di altri dispositivi, come gli abbassatori, che, in linea di principio, scompariranno, tranne quello utilizzato per le partenze.