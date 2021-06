La mamma di Rossi: "Non è uno che lascia le cose a metà"

A 42 anni, Valentino Rossi sta attraversando il suo peggior momento sportivo da quando è arrivato nel Mondiale nel 1996. Il campione di Tavullia ha inseguito il sogno del decimo Mondiale per 12 anni, ma ormai non vince una gara dal giugno del 2017 e non sale sul podio da 17 Gran Premi. Attualmente è 19esimo nel Mondiale, con soli 15 punti in sette gare, inoltre quest'anno ha perso il suo status di pilota del team ufficiale Yamaha, passando a difendere i colori della Petronas SRT.

A parte questi fatti inconfutabili, ci sono molte altre indicazioni che non appaiono nelle statistiche e magari non sono neanche così tangibili del fatto che questo sarà davvero l'ultimo anno di Valentino Rossi in MotoGP, come Motorsport.com aveva già analizzato qualche settimana fa.

Tuttavia, proprio questa settimana uno dei veterani del paddock per quanto riguarda i giornalisti, Emilio Perez de Rozas, che è nel Mondiale da più anni dello stesso Rossi, ha scritto in un suo articolo che Valentino starebbe pensando di dire basta dopo la gara di Assen, l'ultima prima della pausa estiva, aggiungendo che questo era il timore della squadra e degli organizzatori del Mondiale.

La notizia si è diffusa a macchia d'olio tra i media digitali italiani, che hanno iniziato ad affrontare questa possibilità.

I genitori di Valentino non ci credono

"Pensi davvero che Valentino sia uno che lascia le cose in sospeso? Che ne pensi? Direi di no, nemmeno nei giorni più bui della Ducati, due anni dovevano essere e due anni sono stati, duri ed ingoiati", ha detto Stefania Palma, mamma di Rossi e di Luca Marini quando l'edizione di Pesaro de Il Resto del Carlino le ha chiesto di questa possibilità.

"Valentino ha fatto 72 giri lunedì, nei test di Barcellona", ha detto la madre del #46. "Pensate che un pilota che si ritirerà tra due settimane farebbe così tanti giri cercando soluzioni per migliorare la Yamaha? Valentino continua a fare quello che ha sempre fatto. Posso garantirvi che è giustamente arrabbiato, ma certamente non scoraggiato".

Anche Graziano, il papà di Valentino, non dà credito alla possibilità di un ritiro prematuro.

"Valentino è un uomo di parola, ha detto che a metà stagione deciderà il suo futuro come pilota, ma sul prossimo anno, non su questo. Onestamente, non so altro. Tuttavia, so che era abbastanza incazzato", ha detto dopo il Gran Premio di Catalogna, nel quale è caduto dopo pochi passaggi.

