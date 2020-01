La Honda MotoGP verrà presentata il 4 febbraio a Jakarta

La MotoGP inizia a scaldare i motori in vista della stagione che sta per cominciare ed i team sono pronti a svelare le moto con cui scenderanno in pista nel 2020. Il Repsol Honda Team presenterà la RC213V il 4 febbraio a Jakarta e, per la prima volta, vedremo i due fratelli Marquez insieme in veste ufficiale.

Ancora non sono noti i dettagli dell’evento, ma l’attesa è moltissima dato che si tratterà delle prima occasione in cui Marc ed Alex figureranno insieme come compagni di squadra. Non si dovrà poi attendere molto prima di vederli in azione, dato che il 7 febbraio team e piloti saranno impegnati nella prima sessione di test del 2020 sulla pista di Sepang.

La RC213V sarà ancora una volta la moto da battere e, con la versione aggiornata, Marc Marquez andrà a caccia del suo nono titolo mondiale, difendendo così la propria leadership. Sarà invece un anno di apprendimento per il fratello minore Alex, che arriva alla MotoGP da campione del mondo in carica Moto2, ma sarà all’esordio nella classe regina.