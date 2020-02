La Honda ferma Alex Marquez per sicurezza

Essendo al suo primo anno in MotoGP, Alex Marquez è uno dei piloti che hanno accumulato il maggior numero di giri tra i test di Valencia e Jerez dello scorso novembre e lo shakedown della settimana scorsa in Malesia.

Tuttavia, nel primo giorno dei test collettivi pre-campionato, Alex non ha potuto girare quanto avrebbe voluto, a causa di un problema sulla sua Honda che lo ha costretto a rimanere ai box per molto tempo.

"Veniamo da due giorni di shakedown, quindi siamo partiti da una buona base. Ci siamo concentrati sul girare, anche se nel pomeriggio c'è stato un piccolo problema sulla moto e la Honda ha deciso di non farmi uscire più per sicurezza. Era una questione di tempo, ma domani sarà risolto al 100%" ha spiegato il campione del mondo della Moto2.

Alla fine della giornata, Alex si è piazzato 13esimo con un tempo di 1'59"918, a poco meno di un secondo dal miglior crono di Fabio Quartararo e ad un paio di decimi dal fratello Marc.

Per Alex, ogni giorno gli serve a fare un passo avanti nell'adattamento alla nuova categoria, ma soprattutto ad una moto considerata un po' critica da tutti.

"Ho migliorato molto la mia guida, ma il team mi sta aiutando tanto. La cosa più positiva per me è concentrarmi sulla moto 2020 ed adattarmi ad essa" ha detto Alex oggi pomeriggio.

Il pilota di Cervera sta anche provando ad approfittare di questi test per imparare qualcosa da tutti i suoi rivali.

"Cerco di imparare da chiunque trovo in pista. Per ora va meglio di quanto mi aspettassi, ma non so quanto stiano spingendo quelli davanti" ha spiegato.

Alex Márquez, Repsol Honda, a rueda de Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“La Honda aún me lleva ella a mí y no al revés, pero me siento bien encima de la moto, me transmite información. Noto la rueda delantera, cuando patina y demás”.

El de Cervera admitió que está tratando de adaptarse a sus nuevas necesidades.

“Mi pilotaje está cambiando mucho respecto de Moto2, pero en Moto2 ahora ya tienes que hacer cosas similares a las que hacemos en MotoGP”, valoró.

“Lo que más me cuesta es rodar con gomas gastadas, ser constante ahí”.

Le preguntaron por su hermano Marc y si estaban haciendo una preparación conjunta.

“No sé qué tipo de moto usa Marc, yo no les pido nada a los técnicos, ellos me lo piden a mi”, zanjó.

