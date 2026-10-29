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MotoGP | La griglia di partenza si rassegna a dover correre in Qatar

Nel corso dell’ennesimo incontro tra i piloti ed i vertici del campionato, tenutosi questo giovedì a Sepang, l’organizzazione ha ribadito la propria convinzione che l’attuale situazione di instabilità in Medio Oriente non costituisca un motivo sufficiente per annullare la gara della prossima settimana.

Oriol Puigdemont

Pubblicato: 29 ott 2026, 10:30

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Altro incontro, stessa conclusione: MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), titolare dei diritti commerciali del campionato, è pienamente convinto che il Gran Premio del Qatar, in programma per la prossima settimana dopo essere stato rinviato di mesi rispetto alla data iniziale prevista dal calendario, si disputerà.

Il conflitto scoppiato a febbraio tra il fronte costituito da Stati Uniti e Israele, da un lato, e l’Iran, dall’altro, ha instaurato nella regione degli Emirati Arabi un clima di instabilità che, sebbene si sia attenuato rispetto ai primi mesi di guerra, non è ancora stato risolto.

Da diverse settimane, la maggior parte dei piloti della MotoGP ha espresso le proprie riserve sull’opportunità di recarsi in un’area in cui esiste un conflitto latente che potrebbe riaccendersi in qualsiasi momento. Più di tre quarti della griglia di partenza si sono dichiarati contrari al viaggio, in contrasto con la posizione della MGPSEG, che ritiene sufficienti le garanzie offerte dal governo del Qatar.

Dopo la riunione tenutasi mercoledì presso gli uffici del circuito di Sepang, alla quale hanno partecipato i piloti e la maggior parte dei team manager delle diverse squadre, giovedì è stato l'AD Carmelo Ezpeleta ad incontrarli.

Secondo quanto appreso da Motorsport.com, il dirigente ha ribadito la propria posizione e l'ha comunicata ai presenti, i quali hanno lasciato la riunione con l’impressione che l’evento andrà avanti, indipendentemente dal fatto che qualche pilota decida a titolo personale di non partecipare. Ezpeleta ha ricordato che il contratto dei piloti li vincola alle loro squadre e che saranno queste ultime, eventualmente, a dover affrontare un'eventuale sanzione.

La scorsa settimana, in Australia, i piloti hanno chiesto a MGPSEG una serie di garanzie, per iscritto, relative alla sicurezza e alla copertura di cui godrebbe il paddock in Qatar, nell’eventualità che la crisi si aggravasse per il personale sul posto. Il promotore sottolinea che tale richiesta esula dalle sue competenze e che spetta al governo del Paese occuparsene.

Stando alle notizie raccolte da Motorsport.com, il Qatar ha inviato un documento in cui si impegna a rispondere, sebbene i piloti aspirino a ricevere qualcosa di più specifico. A questo proposito, Carlos Ezpeleta, vice-direttore della MGPSEG, dovrebbe arrivare in Malesia nelle prossime ore, e sarà lui ad illustrare quali sono le garanzie offerte dal Paese.

All’interno dei team, la maggior parte del personale non vuole recarsi in Qatar, anche se le posizioni variano notevolmente a seconda dei singoli. La Yamaha, ad esempio, invierà il minor numero possibile di collaboratori, così come la Honda HRC. Parallelamente, diverse emittenti televisive, tra quelle che detengono i diritti di trasmissione, hanno già comunicato la loro intenzione di non mandare nessuno a Lusail.

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