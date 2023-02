La FMI assegna il Premio Ambiente al Misano World Circuit Marco Simoncelli

Carica lettore audio

Valutate le check list redatte dai Delegati Ambientali, la Commissione ha deciso di assegnare il riconoscimento al Misano World Circuit Marco Simoncelli per l’impegno e l’attenzione ai temi ambientali, posti sia nell’organizzazione dell’evento Women’s European Cup sia nel supporto alla FMI in varie iniziative di sostenibilità, tra cui si distingue il progetto di compensazione dell’intera produzione di CO2 del campionato CIV 2021, denominato CIV Green.

L’ufficializzazione dell’assegnazione del Premio si è tenuta oggi nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione 2023 del Misano World Circuit, a cui hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente FMI Giovanni Copioli, il Presidente di Santa Monica Spa Luca Colaiacovo e il Managing Director MWC Andrea Albani.

Il Misano World Circuit ha ottenuto il premio al termine di un'attenta selezione, da parte della Commissione Ambiente, che ha coinvolto altri quattro meritevoli sodalizi: i Moto Club Ceva e Ponte San Giovanni (organizzatori di due gare degli Assoluti Enduro), il MC Bergamo (Enduro Major) e il MC A. Fagioli (Italiano Motocross Pro).

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “La sostenibilità ambientale è un tema di stretta attualità che la Federazione Motociclistica Italiana ritiene di massima importanza per ogni sua attività. Ringrazio quindi il Misano World Circuit per l’impegno profuso nel mettere in pratica azioni e progetti che hanno dato ottimi riscontri da questo punto di vista. Inoltre rivolgo un plauso a tutti gli organizzatori che hanno dimostrato sensibilità su questa tematica, determinante per il futuro del motociclismo. Già oggi sono davvero numerosi i Moto Club, gli organizzatori ed i tesserati capaci di adottare azioni volte alla salvaguardia dell’ambiente e sono certo che nel futuro questa sensibilità crescerà ancora”.

Luca Colaiacovo, Presidente Santa Monica SpA: “Siamo orgogliosi per il riconoscimento della FMI che con la sua autorevole Commissione ha rilevato l’attività di MWC delle attività volte alla sostenibilità ambientale della propria attività. In questi mesi abbiamo guadagnato la certificazione ISO 2021 da TÜV SÜD per il sistema di gestione sostenibile degli eventi, unico impianto del motorsport accreditato in Italia dal prestigioso ente, oltre al Tre Stelle FIA. Non sono traguardi, ma tappe di un percorso avviato in questi anni insieme a tutto il sistema del motorsport e che vede coinvolti tutti gli attori ed in particolare tutto il team del circuito che con sensibilità e competenze lo rende possibile. Continueremo con impegno a sviluppare già quest’anno nuove azioni, con un’attenzione sempre sensibile al territorio”.