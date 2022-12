La FIM rielegge Jorge Viegas come suo presidente

Carica lettore audio

Oggi, in occasione dell'Assemblea Generale Annuale della FIM a Rimini, Jorge Viegas è stato rieletto Presidente della FIM dopo che la sua candidatura è stata ufficialmente confermata con il 99% dei voti espressi dalle Federazioni nazionali presenti. Il nuovo mandato di Jorge Viegas fa seguito al successo del suo primo mandato quadriennale.

Prima di assumere il ruolo di Presidente della FIM nel 2018, Viegas aveva già ricoperto diversi ruoli all'interno della FIM per un lungo periodo, iniziando come membro e presidente della Commissione Promozione della FIM nel 1992, prima di essere nominato Vicepresidente della FIM per diversi mandati tra il 1996 e il 2014. Ha inoltre ricoperto per diversi mandati il ruolo di membro del Consiglio della FIM ed è stato membro della TAD in Portogallo e del Comitato Olimpico Portoghese.

Riflettendo sulla sua rielezione, Viegas ha dichiarato: "Sono molto grato per il continuo sostegno che ho ricevuto e per le Federazioni che hanno ritenuto che meritassi il loro voto. Gli ultimi quattro anni sono stati un viaggio straordinario, reso possibile solo grazie all'incredibile squadra con cui ho lavorato. Non potrò mai esprimere abbastanza gratitudine per la loro motivazione, disponibilità e amicizia, sono davvero la mia famiglia".

"Devo anche ringraziare le Federazioni Nazionali ed i CONU per gli straordinari risultati che abbiamo raggiunto insieme, grazie agli obiettivi condivisi, al duro lavoro congiunto e, soprattutto, alla grande collaborazione. Sono fortunato a lavorare con ognuno di voi e il mio più caro augurio è di continuare a occuparmi di voi in futuro".

Il rapporto di Viegas con le due ruote è iniziato quando ha corso per la prima volta in motocross nel 1974, prima di passare alle corse in circuito con un certo successo, partecipando anche a diversi Gran Premi nella classe 250cc e alla 24 Ore di Le Mans. Dopo aver lavorato per diversi anni come giornalista, nel 1990 fondò e divenne Presidente della Federazione Portoghese (FNM/FMP) e successivamente fu nominato dal governo portoghese Presidente del Circuito di Estoril.

Viegas ha concluso dicendo: "Abbiamo già sviluppato molte iniziative in relazione al centoventesimo anniversario della FIM nel 2024, ora possiamo iniziare a pianificare e mettere in atto queste iniziative insieme ai molti altri piani che abbiamo per il prossimo quadriennio e, si spera, oltre".