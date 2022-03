La FIM bandisce i piloti con licenza russa e bielorussa

Carica lettore audio

Inoltre, l'organo di governo del motociclismo cancellerà tutti gli eventi in Russia, Bielorussia e Ucraina e cercherà di trasferirli in altri paesi.

Queste decisioni sono state prese in una riunione straordinaria della FIM alla vigilia dell'apertura della stagione MotoGP in Qatar e segue l'invasione della Russia in Ucraina, per la quale ha già ricevuto una condanna a livello mondiale.

La FIM ha spiegato di aver preso in considerazione le raccomandazioni del Comitato Olimpico che ha condannato l'invasione della Russia in Ucraina, spingendola a reagire con effetto immediato.

Ha aggiunto che le seguenti misure rimarranno in vigore fino a nuovo avviso:

- Sospendere, per la Federazione motociclistica della Russia (MFR) e la Federazione bielorussa di sport motociclistici (BFMS), il rilascio di licenze FIM e le licenze FIM già distribuite. Sospendere le funzioni delle persone della MFR e della BFMS che agiscono come Ufficiali della FIM e come membri delle Commissioni/esperti/agenti della FIM. Di conseguenza, nessun pilota, team e funzionario russi e bielorussi possono prendere parte a qualsiasi evento e attività della FIM.

- Sospendere la registrazione e cancellare tutti gli eventi FIM come i Meeting Internazionali FIM, i Campionati del Mondo FIM e le premiazioni FIM che si svolgono in Russia, Bielorussia e Ucraina e, nel caso, trasferire questi eventi FIM in un altro paese.

- Interrompere qualsiasi altra attività della FIM, incluse ma non limitate a seminari, riunioni di commissioni, campi di addestramento che si svolgono in Russia, Bielorussia e Ucraina.

Il circuito di Igora Drive, vicino a San Pietroburgo, in Russia, era stato indicato come circuito di riserva per la MotoGP l'anno scorso, ma l'annuncio di sabato conferma effettivamente che non manterrà lo questo status nel 2022.

"Siamo solidali con tutti coloro che soffrono a causa dell'invasione russa in Ucraina e rimaniamo in stretto contatto con il nostro membro affiliato in Ucraina (FMU)", ha detto il presidente della FIM Jorge Viegas.

"Vorrei ringraziare i membri del Consiglio di Amministrazione della FIM nel decidere queste misure nell'interesse dello sport e della pace. La FIM, insieme ai suoi promotori e organizzatori, ha già agito su questa questione e ha annullato le gare FIM in programma in Russia, Bielorussia e Ucraina".

"Le decisioni annunciate oggi sono in linea con le raccomandazioni e le dichiarazioni del Comitato Olimpico Internazionale, adattate al nostro sport. La famiglia FIM sta guardando gli sviluppi in Ucraina con grande tristezza e la speranza di una risoluzione rapida e pacifica".

La forte posizione della FIM contro i titolari di licenze russe contrasta fortemente con quella della FIA, l'organo di governo del motorsport a quattro ruote, che recentemente ha permesso a tutti i piloti russi e bielorussi di continuare a correre a condizione che passino ad una licenza neutrale e abbiano seguito alcune linee guida.

Tuttavia, diversi organismi nazionali di motorsport, tra cui la Motorsport UK in Gran Bretagna e la DMSB in Germania, hanno scelto di bandire i piloti, i team e i funzionari russi e bielorussi dal competere nei campionati auto sul loro terreno.

All'inizio di questa settimana, la stella della Honda MotoGP Marc Marquez ha detto che il sostegno che i campionati sportivi e le federazioni di tutto il mondo stavano offrendo alle persone in Ucraina non era sufficiente, perché "ci sono persone molto più importanti di noi che devono fermare questa guerra".