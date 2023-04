La FIM annuncia la nascita del Women’s World Championship nel 2024

In una conferenza speciale che si è tenuta nel sabato del Gran Premio di Spagna, Dorna Sports e FIM hanno svelato la nascita di un nuovo campionato: la FIM Women’s World Championship è la nuova categoria interamente femminile che si disputerà in tre round del 2024 in Europa e sarà parte integrante del Mondiale Superbike.

La serie sarà un campionato monomarca, anche se non è stato scelto alcun costruttore. Si spera che il livello delle moto sia vicino a quello delle Supersport. A differenza del Campionato Europeo Femminile FIM, che gareggia a livello di Supersport 300, il Campionato del Mondo Femminile viene presentato come una "destinazione finale" per le donne pilota, piuttosto che una coppa di talenti per aiutare le giovani a fare carriera.

Il Presidente della FIM Jorge Viegas ha dichiarato: "Dal momento che è la prima volta in assoluto che iniziamo dal 1904, l'anno prossimo partiremo con il Campionato del Mondo Femminile della FIM. Abbiamo riflettuto molto, abbiamo avuto molte richieste. Come già facciamo nel motocross, nell'enduro e nel trial, l'anno prossimo daremo vita a un campionato mondiale femminile in pista. Il nostro obiettivo è di avere sei gare in Europa”.

“Abbiamo in programma una competizione monomarca e cercheremo di far gareggiare donne di tutto il mondo in questo nuovo campionato. Questa competizione sarà organizzata nell'ambito del Campionato mondiale Superbike. È un campionato in cui vogliamo che le donne siano professioniste, come nella MotoGP. Non è promozionale, non è un passo verso un'altra cosa. È definitivo. Vogliamo che le donne che corrono qui, vivano in questo contesto, siano professioniste. Inizieremo forse a marzo, aprile 2024".

Jorge Viegas Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Le competizioni motociclistiche omologate dalla FIM hanno già celebrato una campionessa mondiale donna, con Ana Carrasco che ha fatto la storia vincendo il Campionato del Mondo Supersport 300 del 2018. Ciò rende strana la decisione della FIM di formare un nuovo campionato tutto al femminile come serie professionale piuttosto che come tappa intermedia per contribuire a migliorare la diversità di genere nelle serie esistenti come la MotoGP e la WSBK.

Spiegando questa decisione, il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta ha dichiarato: "Personalmente pensiamo che il modo migliore per iniziare a correre sia quando tutti hanno le stesse condizioni. "Questo significa che in questo momento stiamo cercando di raggiungere le migliori donne pilota del mondo e capiamo che se si inizia a competere tra marchi, tra squadre, tra persone che hanno soldi, non si guarda a chi sono le migliori donne pilota del mondo. È per questo che abbiamo deciso di avere le stesse moto per tutti, perché ci mostrerà quali sono le cose migliori. Avremo un compromesso per alcune gare, e in seguito vedremo quali sono le migliori possibilità per continuare".

Il capo della Dorna WSBK, Gregorio Lavilla, suggerisce che il Campionato del Mondo Femminile potrebbe contribuire a migliorare il pool di talenti dei piloti, dichiarando: "È chiaro che c'è una percentuale, e sono percentuali che dobbiamo aumentare.

E per avere più donne di successo, forse non c'è stata la possibilità di avere successo perché ci sono certi requisiti, la qualità stessa, soprattutto quando si inizia uno sport, non è sufficiente. Quindi, l'obiettivo è quello di togliere questo problema dall'equazione, aumentare la percentuale di cavalieri che abbiamo e vedere dove andremo a finire".