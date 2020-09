"La doppia di Misano": ecco il casco speciale di Rossi

La doppia di Misano. Il casco speciale che Valentino Rossi ha realizzato per la gara di casa non ha bisogno di grandi spiegazioni: basta osservare pochi istanti il bel lavoro di Aldo Drudi per capirne il significato.

Sulla parte superiore c'è infatti una pastiglia azzurra marchiata VR46, chiaro riferimento al Viagra, e accanto a questa appare appunto il messaggio "La doppia di Misano".

Ma sono i dettagli ad essere davvero divertenti, perchè nella parte posteriore c'è un blister che contiene altre tre pastiglie e sul lato compare la scritta: "Da consumarsi preferibilmente entro il 20.09.2020". Inoltre, c'è anche l'indicazione "Lotto n° MWC000046". Si nota poi anche il marchio "Confezione sigillata da 46 mg".

Non poteva mancare poi il marchio di fabbrica del "Dottore", ovvero il numero 46, sempre presente sulla parte posteriore del casco.