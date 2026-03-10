La crisi della Honda in Formula 1 potrebbe influire anche sulla MotoGP

Essere il marchio più potente nel paddock della MotoGP ha dei lati positivi di cui Honda gode. Ad esempio, il lusso di potersi tenere abbastanza alla larga dalle tensioni che ci sono state negli ultimi mesi tra i costruttori che fanno parte dell'associazione dei costruttori del campionato (MSMA) e MotoGP Sports Entertainment, il promoter della competizione.

Le due parti stanno negoziando da tempo i termini del nuovo contratto che le legherà per i prossimi cinque anni, dal 2027 al 2031, ma Honda ha preferito prendere le distanze dal gruppo formato da Ducati, Yamaha, Aprilia e KTM, come se la storia non la riguardasse. Ma, come sempre, non tutto è bianco o nero, buono o cattivo. Appartenere a uno dei dieci gruppi automobilistici più potenti al mondo dà solvibilità, ma può anche esporre a problemi che non nascono all'interno della propria area di influenza. E l'incendio che Honda ha più urgenza di spegnere in questo preciso momento si trova in Formula 1, dove Aston Martin è nella miseria più assoluta a causa della power unit che incorpora la sua AMR26, fornita da Honda a partire da quest'anno.

La F1 è partita questo fine settimana in Australia, dove la scuderia di Silverstone ha fatto un esercizio di catarsi. Adrian Newey, il guru ingaggiato da Lawrence Stroll, il principale azionista di Aston Martin, per portare al vertice le vetture verdi, ha messo a nudo le carenze del propulsore. Il rinomato ingegnere britannico ha rivelato senza mezzi termini quale sia stata la causa dei guasti che hanno impedito al team di svolgere una pre-stagione convenzionale: le sue due monoposto hanno potuto completare solo 2.111 chilometri nei sei giorni di prove invernali in Bahrain, contro i 21.551 chilometri percorsi dalla Mercedes (otto vetture) e i 16.121 chilometri della Ferrari (sei).

Le vibrazioni del motore danneggiano le batterie, oltre a trasmettersi attraverso il telaio e il volante fino alle mani dei piloti. "È come sedersi su una sedia elettrica", ha descritto Lance Stroll, compagno di squadra di Fernando Alonso, dal circuito di Albert Park. Né il canadese né lo spagnolo hanno completato la prova che ha aperto un calendario che affronta la sua prossima tappa a Shanghai, tra soli cinque giorni.

Per il momento, Honda si limita ad incassare i colpi senza nemmeno tentare di limitare i danni che ciò potrebbe comportare per la sua immagine e reputazione. Mentre è scontato che nella sede della divisione corse (HRC) a Sakura siano stati attivati tutti gli allarmi per trovare una soluzione nel minor tempo possibile, c'è un altro reparto del dipartimento corse che si prepara a subire i danni collaterali della crisi che si è scatenata in F1. "In MotoGP, questo avrà sicuramente un impatto. Condividiamo la struttura con la F1 e gli sforzi più immediati si concentreranno ora sulla risoluzione di questo problema", ammette a Motorsport.com un dirigente Honda ben informato, perché ha un filo diretto con i settori delle due e delle quattro ruote.

Nemmeno la buona salute del reparto vendite moto di Honda, in contrasto con il rallentamento generale che ha subito il settore automobilistico, rafforzerà l'ipotetica difesa che potrebbero fare Yuzuri Ishikawa e Taichi Honda, i capi responsabili della MotoGP, una volta che sarà stata eseguita l'uscita, il prossimo 1° aprile, di Hikaru Tsukamoto. "L'idiosincrasia della cultura giapponese rende molto insolito che un subordinato metta in discussione un ordine che gli viene dato dall'alto", racconta a chi scrive queste righe una persona molto abituata a lavorare con le scuderie giapponesi.

L'incendio della F1 è scoppiato proprio nella fase in cui la Honda ha registrato la maggiore evoluzione in MotoGP, come rivelano i dati. Lo scorso anno è stato il costruttore che è cresciuto di più rispetto al 2024, con un aumento del 35% dei punti, che gli ha permesso di fare un salto di categoria e di perdere le concessioni, passando dal gruppo D al gruppo C. Due settimane fa, in Thailandia, nella gara che ha aperto il Campionato del Mondo MotoGP, Joan Mir lottava con Fabio Di Giannantonio per il quinto posto, quando la gomma posteriore della moto del pilota maiorchino si è consumata a cinque giri dalla fine. Sulla scia di questa inerzia positiva e con l'imminente cambiamento di regolamento che entrerà in vigore nel 2027, è del tutto comprensibile che la truppa della MotoGP sia inquieta per le decisioni che potrebbero prendere i vertici della HRC per concentrarsi sulla risoluzione del caos che si è creato nella F1.

La poltrona che concentra più responsabilità è occupata da Koji Watanabe, il presidente. Sotto il suo mandato, Honda ha deciso nel 2022 di unire sotto lo stesso ombrello i rami competitivi a due e quattro ruote, per ottimizzare le risorse e creare sinergie di lavoro che potessero avvantaggiare entrambe le parti, ma soprattutto la MotoGP, che all'epoca si trovava in una situazione molto difficile.

"Abbiamo iniziato ad utilizzare le strutture dell'HRC a Sakura (un centro di sviluppo di motori, power unit e telai per la F1 ed altri veicoli a quattro ruote) per lo sviluppo di quelli a due ruote. Il fatto che le divisioni a due e quattro ruote lavorino insieme è molto vantaggioso", ha riconosciuto Watanabe nell'ottobre 2024, in una conversazione con Motorsport.com. A quel tempo, la Red Bull stava correndo a tutta velocità verso il suo quarto titolo consecutivo, con Max Verstappen e Honda come fornitore di motori, un contrasto enorme se lo confrontiamo con il calvario in cui si trova Aston Martin ora.