KTM: “Sosterremo l’approdo di Petrucci alla Dakar”

Il team Tech 3 KTM avrà una line-up completamente nuova nel 2022. Remy Gardner è già stato confermato dalla squadra, mentre Raul Fernandez condividerà il box con lui passando così in MotoGP, secondo quanto appreso da Motorsport.com. L’arrivo dei due piloti dalla Moto2 costringerà Danilo Petrucci a cercare una nuova destinazione e allontanarsi così dal mondiale.

Qualche settimana fa, il ternano ha affermato che non ha intenzione di andare in Superbike e che preferirebbe passare alla Dakar. Il possibile arrivo nel mondo dei raid potrebbe permettergli di restare legato a KTM, il costruttore di moto più vincente nel famoso rally, per quanto Honda abbia vinto le ultime edizioni mettendo fine ai 18 anni di dominio della Casa di Mattinghofen.

Pit Beirer, direttore generale di KTM Motorsport, si è detto assolutamente disposto a dare una moto a Petrucci nella Dakar e ha detto a Motorsport.com: “In primo luogo, voglio dire che ancora abbiamo del lavoro da fare in questo paddock, non è finito, non chiudiamo questa tappa senza aver trionfato insieme”.

“È un grande obiettivo a livello personale. È una brava persona, ci piace molto, ci piace lavorare con lui. Ci piace suo padre perché lo conosciamo da molti anni, da quando lavorava in KTM. Quindi se vuole fare un raid, sicuramente lo faremo insieme”.

Nonostante un difficile inizio di stagione con la RC16 e la possibilità che l’avventura con KTM duri solo un anno in MotoGP, Petrux è soddisfatto del suo rapporto con la marca austriaca, che lo ha ingaggiato per la stagione in corso prima dell’inizio del 2020, quando Ducati ha comunicato che non avrebbe proseguito con l’italiano.

“Credo in KTM, perché ha avuto fiducia in me dall’inizio della scorsa stagione. Non ho una scadenza per parlare con loro, ma sono molto grato – ha detto Petrucci dopo la gara di Assen, ricordando che la sua priorità resta la MotoGP anche se è interessato alla Dakar – Se c’è la possibilità, sarò il primo a voler restare in MotoGP. Penso sempre di più all’off-road perché è dove ho cominciato”.

“Fino ai 15 anni praticavo motocross e spesso dicevo che il mio sogno era correre nella Dakar, nel raid. Sono abbastanza grande per la MotoGP, ma abbastanza giovane per la Dakar. Forse è arrivato il momento di farla. Non sono mai così felice come quando salgo in moto, da una MotoGP alla terra. È la mia più grande passione”.