KTM: ecco la nuova RC16 per il salto di qualità definitivo

Manca meno di un mese al via della stagione 2020 della MotoGP e oggi è stata la volta della KTM di togliere i veli al suo programma nella classe regina. Come lo scorso anno, la Casa austriaca ha optato per una presentazione congiunta tra le sue due squadre, mostrando sia le RC16 della squadra interna che quelle con i colori del Team Tech 3 di Hervé Poncharal.

Ma la presentazione è stata davvero insolita rispetto ai canoni tradizionali, perché su tutti i canali social è stato trasmesso un video preconfezionato nel quale ognuno dei protagonisti parlava nella propria lingua madre, che ha mostrato le moto nuove solo per pochi secondi dopo quasi un'ora di chiacchiericcio.

Rispetto al 2019 la line-up è rinnovata per il 50% in entrambi i box. La conferma del factory team, e non poteva essere diveramente, è quella di Pol Espargaro: il pilota spagnolo ha infatti regalato il primo podio in MotoGP alla KTM nell'ultima gara del 2018 a Valencia, ma lo scorso anno ha dato un contributo fondamentale alla crescita della RC16, che oggi probabilmente vale di più dell'11esimo posto finale del pilota di Granollers nel 2019.

Dopo il fallimento dell'operazione Zarco, per affiancare "Polyccio" la Casa austriaca ha deciso di puntare su un pilota che si è costruita in casa, ovvero il vice-campione del mondo della Moto2, Brad Binder.

Il pilota sudafricano è l'ultimo ad aver regalato un titolo alla KTM, quando si è laureato campione della Moto3 nel 2016 ed ha già dimostrato di avere talento. E' ovvio però che gli servirà un periodo di adattamento alla classe regina.

Anche in casa Tech 3 hanno deciso di puntare su un pilota di esperienza, affiancandogli una giovane promessa. Reduce da una buona stagione d'esordio, nella quale il suo miglior risultato è stato l'ottavo posto in Austria, Miguel Oliveira avrà i galloni di prima guida e dividerà il box con lo spagnolo Iker Lecuona.

Nel caso del 20enne valenciano è giusto parlare di una vera e propria scommessa, visto che in carriera ha ottenuto appena un podio in Moto2. Complice l'infortunio di Oliveira, ha già avuto modo però di debuttare in MotoGP lo scorso anno a Valencia e la prima presa di contatto è stata positiva. Anche lui, come con Binder, la KTM dovrà avere pazienza e lasciargli il tempo per far sbocciare il suo talento.

Dopo i problemi fisici che ne hanno limitato l'utilizzo lo scorso anno, probabilmente l'arma in più però sarà Dani Pedrosa, che negli ultimi mesi è stato sfruttato veramente tanto dalla KTM. E il nuovo telaio "ibrido" tra doppia trave e tubolare è infatti farina del sacco del veterano spagnolo ed è innegabile che la RC16 abbia fatto un passo avanti importante da quando lui sta lavorando a tempo pieno.

E questo è importante, perché al quarto anno nella categoria la fase di apprendistato va ormai considerata conclusa e per gli uomini di Mattighofen è arrivato il momento di cominciare a raccogliere risultati all'altezza dell'importanza del marchio.

Per quanto riguarda i colori, infine, per il factory team sono sempre quelli classici legati al marchio Red Bull, mischiato con l'arancione marchio di fabbrica della KTM. Sono cambiati invece quelli del Team Tech 3, perché sulle RC16 di Oliveira e Lecuona ora appare il marchio Red Bull Cola e quindi oltre al blu ed all'arancione che hanno contraddistinto le moto nel 2019, c'è una banda color argento, che arriva anche a toccare il codone, ed una rossa subito sotto.