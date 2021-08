KTM blinda Pedro Acosta fino alla fine del 2024

Dopo solo una stagione nel mondiale Moto3, Pedro Acosta passerà in Moto2 il prossimo anno, avendo chiuso un accordo con KTM, che blinda in questo modo il pilota spagnolo fino alla fine del 2024. In attesa dell’annuncio ufficiale, che verrà reso noto nei prossimi giorni, KTM si è fatta carico direttamente del contratto del pilota, fino ad ora legato alla struttura affiliata di Aki Ajo, con una durata di tre stagioni.

Secondo quanto appreso da Motorsport.com, l’accordo per correre nei primi due anni in Moto2 con il team Red Bull KTM Ajo, e contempla il passaggio in MotoGP nel 2004. In questo modo, la nuova stella del paddock si assicura l’ascesa alla classe intermedia dopo solamente 11 gare in Moto3, in cui ha conquistato cinque successi e un secondo posto, che lo rendono leader incontrastato del campionato nell’anno di esordio.

Fonti che conoscono l’accordo assicurano che non esiste alcuna clausola che stipuli l’arrivo di Acosta alla classe regina prima del 2014. “Questo tipo di decisioni si prendono ogni volta più in anticipo. Il pilota vuole correre senza pressione al suo primo anno in Moto2”, spiegano.

Con l’accordo raggiunto con Acosta, la lista di piloti ufficiali KTM nel mondiale cresce e lo spagnolo si aggiunge a Brad Binder e Miguel Oliveira, con contratto fino al 2024 e fino al 2022 rispettivamente. Bisogna inoltre considerare i giovani Remy Gardner e Raul Fernandez, che correranno in MotoGP con Tech3-KTM fino alla fine del 2023.

Tutto lascia pensare che il compagno di squadra di Acosta il prossimo anno nel team Red Bull KTM Ajo in Moto2 sarà Augusto Fernandez, che sta disputando la sua quinta stagione nella classe intermedia ed è sesto nella classifica generale con la Kalex del team Marc VDS Racing.