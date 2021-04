Martin, che botto: trasferito in ospedale a Faro

Lo spavento è stato davvero grande, ma la bella notizia è che Jorge Martin è cosciente dopo il brutto incidente avvenuto alla curva 7, nei minuti conclusivi della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, che ha portato anche all'esposizione della bandiera rossa.

Purtroppo, una volta arrivato alla ghiaia, il pilota della Ducati Pramac è stato urtato dalla sua moto nel rotolamento e le immagini dell'incidente non erano certamente per i deboli di cuore.

Lo spagnolo poi è rimasto steso a terra nella via di fuga, ma fortunatamente dopo pochi minuti è arrivata l'indicazione che Jorge era cosciente, ma dolorante un po' ovunque, e quindi è stato trasferito al centro medico del circuito di Portimao dopo essere stato immobilizzato.

I primi esami a cui è stato sottoposto in circuito hanno evidenziato un trauma alla testa, oltre alla mano destra ed alla caviglia destra. Per questo, è stato deciso di trasferirlo in elicottero presso l'Ospedale di Faro, dove sarà sottoposto ad una TAC total body per ulteriori accertamenti, ed è stato dichiarato unfit per il resto del weekend.

"Jorge ha subito un forte trauma, ad alta energia, con diversi rotolamenti. Inizialmente era cosciente al suolo, ma quando sono arrivati i medici sembrava che avesse perso momentaneamente conoscenza", ha detto il Dottor Angel Charte, responsabile medico della MotoGP ai microfoni di DAZN.

"L'esame neurologico è risultato normale, poi è stato sempre cosciente ed orientato, anche se sentiva molto dolore. La diagnosi iniziali è un trauma cranioencefalico, oltre alla possibilità di diverse fratture, probabilmente alla mano destra ed alla caviglia destra".

"Abbiamo deciso di evacuarlo all'ospedale di Faro, dove sarà sottoposto ad una TAC total body. La prognosi non è grave, ma riservata. C'è una frattura alla mano che non mi piace molto, ma voglio fare una scansione che dirà se dovrà essere operato. Ha anche molto dolore al ginocchio", ha concluso.

Moto danneggiata di Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images