Jarvis: “Valutiamo Toprak per la MotoGP 2023 con un test”

La stella turca Toprak Razgatlioglu ha riportato a Yamaha il primo titolo Superbike nel 2021 dopo l’ultimo conquistato nel 2009 (con Ben Spies), battendo Jonathan Rea al termine di una stagione entusiasmante con una lotta arrivata fino all’ultimo round in Indonesia.

Durante lo scorso anno si era parlato di un possibile passaggio del campione del mondo in carica Superbike in MotoGP con la squadra satellite Yamaha – Petronas SRT fino al 2021 e ora rinominata RNF Racing – ma ha poi firmato un rinnovo biennale con la Casa di Iwata nelle derivate di serie.

Tuttavia, Razgatlioglu non ha mai escluso un passaggio in MotoGP nel 2023, come aveva scritto sui suoi social all’inizio di quest’anno. Nello stesso tempo, a febbraio Yamaha ha confermato che avrebbe svolto un test privato per il turco su una MotoGP.

In un’intervista esclusiva con Autosport/Motorsport.com, Jarvis afferma che il test di Toprak, che dovrebbe aver luogo a giugno, rappresenta sia un premio per il suo titolo in Superbike sia una valutazione per un potenziale passaggio in MotoGP nel 2023.

“Direi che è un insieme di entrambe le cose, perché ovviamente vincere il campionato è stata una grande impresa per lui, ed è stata la prima volta per Yamaha dal 2009”, ha affermato Jarvis. “Perciò è stata una cosa importante, la apprezziamo e la rispettiamo molto. Quindi proverà la M1, ipotizzavamo di farlo molto prima di quanto alla fine siamo riusciti a fare. Le cose non hanno funzionato perché il nostro campionato e il suo sono finiti tardi. Ci sono stati molti motivi per cui non siamo riusciti a farlo prima”.

"Così, alla fine quella prima idea è passata, diventando un concetto diverso ora, perché sicuramente passare in MotoGP è una delle cose che prende in considerazione. Quello che gli abbiamo detto è che se hai intenzione di fare il passaggio, deve farlo abbastanza presto, perché quest'anno avrà 26 anni. Quindi, se ha intenzione di venire in MotoGP dovrebbe farlo presto. Quindi, cosa c'è di meglio che fare un test serio sulla M1? Quindi, abbiamo in programma un test per lui a giugno e gli dedicheremo una squadra e passeremo un'intera giornata di test con lui. Sarà la prima occasione per vedere e sentire come può comportarsi su quella moto. Credo anche che possa essere sicuramente un pilota capace nella classe MotoGP”.

Jarvis dice che è probabile che qualsiasi passaggio in MotoGP con Yamaha per Razgatlioglu arriverà alla sua squadra satellite, anche se al momento ha solo un accordo di un anno con RNF. Franco Morbidelli ha un contratto con il team ufficiale fino alla fine del 2023, anche se un cattivo inizio del 2022 ha messo l'italiano sotto pressione. Fabio Quartararo è probabile che rimanga con Yamaha nel 2023, nonostante le trattative contrattuali siano ancora in corso.

“La questione è naturalmente lui [Razgatlioglu] con un contratto di fabbrica nel Mondiale Superbike", ha aggiunto Jarvis. "Naturalmente ogni pilota desidera sempre trasferirsi in un team factory, ma forse non abbiamo la possibilità nel 2023. Quindi, penso che in quel caso l'unica cosa che potremmo offrirgli è un contratto factory con una collocazione in un team satellite. Ma è troppo presto per parlare di questo ed è troppo presto per capire se lui ha voglia di accettare tutto questo. Ha un contratto con Yamaha Europe più lungo del 2022 credo, ma potrebbe rimanere più a lungo in Superbike. Ci sono molti modi per avere una buona carriera, come testimonia Jonathan Rea”.