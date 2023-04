Il presidente della FIM crede che la Suzuki tornerà in MotoGP

Dopo essere tornata in MotoGP a tempo pieno nel 2015 e daver vinto il Mondiale con Joan Mir nel 2020, la Suzuki ha annunciato in modo scioccante, a metà della stagione 2022, che avrebbe terminato la sua partecipazione alla fine dell'anno.

La Suzuki ha addotto come motivazione principale questioni finanziarie e di cambiamento delle tendenze di mercato, con la chiusura dei programmi ufficiali del marchio giapponese che ha avuto un effetto a catena in molti paddock.

Parlando durante il round di Assen del Mondiale Superbike, Viegas si è detto convinto che un giorno Suzuki tornerà in MotoGP perché "non può vendere moto se non è in gara" ed è "ottimista" sul fatto che altri marchi investiranno nei campionati mondiali autorizzati dalla FIM.

"È difficile perché la Suzuki ci ha abbandonato", ha detto quando Motorsport.com gli ha chiesto cosa spera di fare la FIM per attirare nuovi costruttori in MotoGP e nel Mondiale Superbike.

"Ho avuto l'occasione di parlare con il signor Suzuki in Giappone, e mi hanno detto che avrebbero investito tutti i soldi che avevano in un nuovo tipo di motore, bla, bla, bla".

"Credo che torneranno. Non possono vendere moto se non sono in competizione".

"Abbiamo avuto due anni molto difficili con il COVID, ma credo che ora le cose stiano migliorando e che nuovi costruttori entreranno in entrambe le categorie, in MotoGP e nel Mondiale Superbike, il che non è facile perché gli investimenti in MotoGP sono enormi".

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ma in Superbike è necessario un ottimo investimento per essere competitivi. Ma ora, nel Campionato del Mondo Endurance, la Ducati è entrata a far parte del gruppo, cosa che prima non accadeva. E hanno l'aiuto del marchio".

"Quindi, sono ottimista, ma quello che dobbiamo fare per portarli qui è fare in modo che i regolamenti siano fatti in accordo con i costruttori, non contro di loro, altrimenti non verranno".

"Quindi tutto questo è un sistema interattivo che stiamo seguendo continuamente con il promotore, con la MSMA e all'interno della FIM ne discutiamo molto. Quindi, questo è l'unico modo: discutere e decidere".

Viegas ha aggiunto che, in termini di MotoGP, manca solo il coinvolgimento di Kawasaki e BMW, ma al momento non c'è spazio per espandere gli attuali cinque marchi della griglia.

"In MotoGP mancano Kawasaki e BMW", ha detto. "Ma loro non vogliono venire e per il momento non c'è spazio. Forse Suzuki tornerà, vedremo".