Il Coronavirus non ferma la MotoGP: in Thailandia si corre

A seguito di una comunicazione del governo thailandese, FIM, IRTA e Dorna Sports hanno confermato che il Gran Premio di Thailandia di MotoGP si svolgerà regolarmente il prossimo marzo.

Con l'esplosione dell'epidemia del Coronavirus, che ha colpito diverse aree geografiche in Asia e che ha già portato alla cancellazione del GP di Cina di Formula 1, è stata condotta un'indagine ufficiale per monitare l'evoluzione della situazione in Thailandia.

Dopo aver consultato il Ministero della Sanità, l'autorità sportiva thailandese ha ufficialmente comunicato, per conto del governo thailandese, che nel paese non ci sono grandi rischi: i pazienti infettati stanno ricevendo tutte le cure del caso, inoltre sono state introdotte delle misure preventive molto severe.

A questo va aggiunto, che la Thailandia al momento ha la percentuale più alta a livello mondiale di pazienti completamente guariti.

Questo quadro ha portato quindi FIM, Dorna ed IRTA a decidere di portare avanti la macchina organizzativa della gara di Buriram, che si svolgerà regolarmente nel weekend compreso tra il 20 ed il 22 marzo.