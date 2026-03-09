MotoGP | Rivola non vuole domare l'aggressività di Bezzecchi: "Si rimprovera abbastanza da solo"

Il CEO di Aprilia Racing, Massimo Rivola, ritiene che non ci sia "alcun motivo" per frenare l'aggressività di Marco Bezzecchi, insistendo sul fatto che il pilota italiano è già abbastanza duro con se stesso nei suoi giudizi.

Bezzecchi si è affermato come uno dei piloti più forti della griglia MotoGP, dopo aver bissato le vittorie a Portimao e Valencia alla fine del 2025 con un'altra prestazione dominante nella gara di apertura di questo mese in Thailandia.

Tuttavia, il 27enne è stato anche criticato per aver commesso anche degli errori ed aver regalato punti ai suoi rivali con cadute inopportune nel passato recente. Era il favorito per la vittoria nel Gran Premio dell'Indonesia dello scorso anno, ma è entrato in collisione con la Ducati di Marc Marquez nel primo giro, mentre cercava di recuperare da una partenza difficile. Allo stesso modo, è caduto quando era in testa nella Sprint di Buriram, mentre cercava di costruire un gap nei primi giri.

Bezzecchi si è ripreso dall'errore di Buriram vincendo il Gran Premio il giorno successivo, ma molti osservatori continuano a considerare la sua aggressività come una potenziale debolezza che potrebbe influire sulle sue ambizioni di titolo.

Rivola, tuttavia, ritiene che non sia necessario che Aprilia intervenga su questa situazione, affermando che è importante che il team sostenga Bezzecchi piuttosto che aggiungere ulteriore pressione.

"Marco è un ragazzo molto intelligente e molto furbo. Si è reso conto da solo dell'errore. Non c'è motivo per me di rimproverarlo ulteriormente quando lui stesso si rimprovera già abbastanza. Quindi, penso che ci siano momenti in cui può essere duro con Aprilia e momenti in cui devo sostenerlo. Sì, ho cercato di sostenerlo, nonostante l'errore. Ma, alla fine, la squadra era contenta".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Steve Wobser / Getty Images

L'incidente di Bezzecchi a Mandalika lo scorso anno ha permesso a Fermin Aldeguer di conquistare la sua prima vittoria in MotoGP, senza che nessun altro pilota Aprilia fosse in grado di approfittare dell'errore.

Da allora, però, la formazione MotoGP di Noale si è notevolmente rafforzata. Raul Fernandez ha finalmente trovato il suo spazio in MotoGP alla fine dello scorso anno, con una vittoria nel GP d'Australia seguita dai podi a Valencia e in Thailandia. Anche Jorge Martin ha lottato per il podio a Buriram dopo aver subito altri due interventi chirurgici durante l'inverno, mentre Ai Ogura ha impressionato con la sua rimonta fino al quinto posto nel Gran Premio inaugurale.

Con tutti e quattro i piloti al massimo delle loro potenzialità, la Casa di Noale ha ora maggiori possibilità di porre fine al dominio della Ducati, dopo aver fatto troppo affidamento sul suo pilota di punta Bezzecchi.

"Penso che tutti e quattro abbiano fatto qualcosa di speciale in un certo senso", ha detto Rivola. "Marco, perché è stato semplicemente perfetto ed è volato via. Jorge, perché fino a tre settimane fa andava solo in bicicletta e nient'altro, e ha anche saltato una stagione".

"Raul, perché soffriva per il problema alla spalla (accusato nel Warm-Up). E Ai, che dopo una brutta partenza ha recuperato posizioni e ha sorpassato in punti dove normalmente non si sorpassa. Grande soddisfazione e grandi complimenti a tutti e quattro".

Rivola ha confermato che quest'anno tutti e quattro i piloti Aprilia gareggiano con lo stesso materiale, con solo piccole modifiche apportate alle loro moto in base alle loro preferenze individuali.

“Ci sono quattro moto esattamente identiche in pista. Se c'è qualcosa di diverso, è perché i piloti vogliono qualcosa di diverso. Poi ci sono parti nuove e ne porti solo alcune; le fai provare. Se qualcuno è super convinto, andiamo avanti. E se qualcuno non è convinto, aspettiamo".

“Quindi, dopo questi risultati, seguiamo i piloti. Ci sono cose nella moto che Jorge non ha, per esempio. Ci sono cose nella moto di Marco che Ai non ha. È una combinazione, ma mi sta benissimo".

“Per quanto riguarda la velocità massima, Raul è un po' più lento degli altri tre. Forse dal punto di vista aerodinamico, dobbiamo controllare la posizione sulla moto. Il peso, la forma fisica. Quindi ci sono piccoli dettagli. Stiamo giocando con i dettagli”.