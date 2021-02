I piloti MotoGP girano a Barcellona prima di andare in Qatar

A poco più di una settimana dall’inizio dei test invernali ufficiali della MotoGP sul Circuito di Losail, i piloti intensificano la loro preparazione con ciò che hanno a disposizione per arrivare pronti. L’aver posticipato i test dei prototipi ha fatto sì che, durante i mesi di gennaio e febbraio, vedessimo la maggior parte dei piloti della classe regina girare con moto di serie in diversi circuiti della penisola iberica. Oggi è stato il turno del Circuit de Barcelona-Catalunya, che ha aperto le sue porte e ha dato appuntamento a più di un terzo della griglia di partenza, che ha osservato un minuto di silenzio in onore di Fausto Gresini.

La lista dei partecipanti è aperta dal campione in carica Joan Mir e dal suo compagno di squadra Alex Rins, che in questa giornata girano con la Suzuki GSX-R 1000. Già la scorsa settimana abbiamo potuto vedere il maiorchino in moto al Circuit de Llucmajor, dove ha condiviso la pista con Tito Rabat.

Per quanto riguarda Yamaha, Fabio Quartararo è stato l’unico pilota ad aver viaggiato fino a Barcellona. Il suo nuovo compagno di squadra Maverick Vinales è stato invece al Circuito de Almeria nei giorni scorsi con la R1 e oggi ha preferito riposare.

Anche Honda è presente al Montmelo, con Pol Espargaro, Takaaki Nakagami e Alex Marquez. Marc però continua ad essere il grande assente. Anche Aleix Espargaro si è recato a Barcellona per girare con la Aprilia RSV1100 dopo aver fatto esordire la nuova RS-GP in un test privato la scorsa settimana. Nemmeno Ducati è rimasta indietro e, dopo aver schierato tutto il suo ‘esercito’ sulla pista andalusa 15 giorni fa, in questa occasione vanta solo la presenza di Jack Miller e Johann Zarco, che girano con la Panigale V4S.

Oltre ai piloti MotoGP, ne troviamo anche diversi delle classi minori, come il campione in carica Moto3 Albert Arenas, Marcos Ramirez, Raul Fernandez e Jaume Masia. Menzione speciale la merita Ana Carrasco, che è tornata in sella alla sua Kawasaki del mondiale Supersport300 cinque mesi dopo l’infortunio alla schiena.

I piloti della MotoGP partiranno per il Qatar la prossima settimana, dove il 5 marzo inizieranno i test ufficiali. Questi si svolgeranno sotto un rigidissimo protocollo e molti del paddock resteranno in Qatar più o meno per un mese intero.