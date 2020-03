I due Márquez, Viñales e Rins si allenano insieme al Montmeló

Il mondiale inizia questo fine settimana in Qatar, ma senza la MotoGP, la cui gara è stata sospesa per l’emergenza coronavirus, che ha anche costretto ad apportare modifiche al calendario. Si partirà dunque il 5 aprile ad Austin, se non ci saranno ulteriori cambiamenti.

In attesa che inizi la stagione, i piloti della classe regina continuano a preparasi e giovedì scorso quattro di loro lo hanno fatto sulla pista da cross del Rocco’s Ranch. Come si può vedere dai canali social del ranch, i piloti presenti erano i due fratelli Marquez, Maverick Viñales e Álex Rins, che si sono allenati con le loro moto off road. Mentre i due piloti Honda e l’alfiere Suzuki hanno optato per il dirt track, il portacolori Yamaha ha girato più sulla pista da cross, facendo salti.

Oltre ai piloti MotoGP, al Rocco si sono recati anche Carmelo Morales e Dominique Aegerter, che quest’anno partecipa alla Coppa del Mondo MotoE.

Il Rocco’s Ranch è un’installazione situata in una zona annessa al Circuit de Catalunya, gestita dall’ex pilota Moto2 Ricky Cardús insieme a suo fratello Ferran, pilota dirt track nel campionato americano, e che viene utilizzata da molti piloti per allenarsi abitualmente.

↓ Foto di Márquez che pratica motocross e dirt track ↓